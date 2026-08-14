Adalet Bakanı Gürlek: "Kırıkkale ve Kızılcahamam’da işlenen iki cinayet dosyası aydınlatıldı" - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek: "Kırıkkale ve Kızılcahamam’da işlenen iki cinayet dosyası aydınlatıldı"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale ve Kızılcahamam’da işlenen iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale ve Kızılcahamam'da işlenen iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dört ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı" bilgisini verdi.

Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki ayrı cinayet dosyasında bu sabah önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bakan Gürlek şunları kaydetti:

"Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda; 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer önemli gelişme ise Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında, 2018 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir'e ilişkin soruşturmada yaşandı.

HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik bu sabah gözaltına alındı.

Bu dosyaların yeniden ele alınmasında büyük bir titizlikle çalışan Kırıkkale ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğümüze, Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığımıza ve süreçte emeği bulunan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Aradan kaç yıl geçerse geçsin, ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye; faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adalet Bakanı Gürlek: 'Kırıkkale ve Kızılcahamam’da işlenen iki cinayet dosyası aydınlatıldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek: "Kırıkkale ve Kızılcahamam’da işlenen iki cinayet dosyası aydınlatıldı" - Son Dakika
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