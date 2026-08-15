Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı

Altın piyasasında hafta başında rekor seviyelerin görülmesinin ardından başlayan kar satışları ve geri çekilme, yatırımcıların kafasında soru işaretleri yarattı. Ons altının 4.450 dolar seviyesinden gerilemesi ve gram altının 6.730 TL bandına çekilmesini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yaşanan hareketin bir yön değişimi değil düzeltme olduğunu belirterek sene sonı beklentilerini açıkladı.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, ABD-İran hattındaki ateşkes belirsizliği ve ABD'nin Körfez’deki askeri adımlarının gölgesinde altın fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Ons altının 4.450 dolardan 4.300 dolar seviyelerine, gram altının ise 6.800 TL sınırından 6.730 TL civarına çekilmesini Habertürk TV'de değerlendiren uzman isim Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Ons altındaki geri çekilmeyi rallinin ardından gelen doğal bir kar satışı olarak nitelendiren Yıldırımtürk, takip edilmesi gereken kritik teknik seviyeleri işaret etti: "4.385 dolar geçilirse 4.400'ü tekrar görürüz ama gerilemelerde de 4.300 hatta 4.250 dolar seviyeleri oldukça önemli. Bu seviyelere yaşanabilecek düşüşler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir."

SENE SONU HEDEFİ 11 BİN TL

Gram altının 6.500 - 6.600 TL bandının üzerinde tutunduğu sürece yükseliş kanalındaki yerini koruyacağını vurgulayan Mehmet Ali Yıldırımtürk, orta ve uzun vadeli tahminlerini değiştirmediklerini belirtti. Gelecek dönem beklentilerini rakamlarla açıklayan uzman isim, şu öngörülerde bulundu:

Yakın gelecek hedefi: Gram altın 6.500 - 6.600 TL üzerinde kaldığı sürece yakın vadede 7.200 - 7.500 TL seviyeleri gündeme gelecek.

Sene sonu gram altın beklentisi: Sene sonu için TL bazında gram altın hedefi 10.000 - 11.000 TL aralığında korunuyor.

Sene sonu ons altın beklentisi: Ons tarafında ise sene sonuna doğru 5.600 - 6.000 dolar seviyelerinin görülmesi bekleniyor.

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