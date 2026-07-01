Galatasaray\'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, dünya futbolunu sarsacak dev bir hamleye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Portekizli dünyaca ünlü yıldızı Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için gözünü kararttı. Dünya Kupası'nın ardından resmi adımları atmayı planlayan Galatasaray yönetiminin, bu transfer operasyonu için toplamda 60 milyon Euro'luk devasa bir bütçe ayırdığı öğrenildi.
İngiliz devi Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha için sarı-kırmızılıların planı hazır. Galatasaray'ın, oyuncunun bonservisi için Manchester United'a 30 milyon Euro önereceği belirtildi. Portekizli yıldıza ise yıllık 10 milyon Euro'dan 3 sezonluk cazip bir sözleşme teklif edilerek ikna edilmeye çalışılacağı gelen bilgiler arasında.
Bruno Fernandes'in öncelikli planı Manchester United'dan ayrılmak olmasa da, Galatasaray yönetimi bu transferde oldukça ısrarlı olacak. Sarı-kırmızılı kurmayların, harika bir sezonu geride bırakan yıldız oyuncuyla Dünya Kupası biter bitmez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmek adına şimdiden harekete geçtiği ifade edildi.
Manchester United formasıyla geride kalan sezonda muhteşem bir performans sergileyen Bruno Fernandes, çıktığı 37 resmi maçta 9 gol ve 22 asistlik skor katkısı yaptı.
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