Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş\'a gidiyor

Yeni sezonda EuroLeague’de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe Beko, 31 yaşındaki başarılı milli basketbolcu Metecan Birsen ile yollarını ayırdı.

''METECAN BİRSEN'E TEŞEKKÜRLERİMİZLE''

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Metecan Birsen’e Teşekkürlerimizle! Altyapımızdan yetişen, 2011-2014 ve 2021-2026 yılları arasında formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Metecan Birsen ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla toplam, 1 EuroLeague, 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuza tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. denildi.

BEŞİKTAŞ'A İMZA ATACAK

Öte yandan 2.05 boyundaki deneyimli forvetin yeni takımı da belli oldu. Metecan Birsen, geride bıraktığımız günlerde Beşiktaş GAIN ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların, başarılı oyuncuya sezon başına 45 milyon TL ödeyeceği dile getiriliyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague sahnesinde 24 karşılaşmada görev alan deneyimli forvet, maç başına ortalama 11.1 dakika süre alırken; 2.4 sayı ve 2.2 ribaund istatistikleri ile mücadele etti.