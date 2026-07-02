Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı - Son Dakika
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Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı

Meclis\'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
02.07.2026 11:58
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TBMM’de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada, sanıklar Durmuş U.’ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim B.'ye 1 yıl 15 ay, Recep S.’ye 6 yıl 3 ay, Halil İ.G.’ye 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verildi. Ramazan Ç. ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili davada karar açıklandı.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklardan Durmuş U. 6 yıl 16 ay 3 gün, Recep S. 6 yıl 3 ay, Halil İ.G. 1 yıl 16 ay 3 gün ve İbrahim B. ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İDDİALAR STAJYER ÖĞRENCİNİN ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde TBMM'de staj yapan D. isimli öğrencinin, Meclis Lokantası'nda görevli Halil İlker Güner'in kendisini cinsel tacize maruz bıraktığı iddiasıyla 4 Aralık 2025'te Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurması üzerine başlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan dört stajyer öğrencinin, Meclis Lokantası'nda çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından tacize uğradıkları iddia edildi.

Savcılık, sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

TAHLİYE EDİLMİŞ, YENİDEN TUTUKLANMIŞLARDI

Davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verilmişti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine üst mahkeme sanıkların yeniden tutuklanmasına hükmetmişti. Haziran ayında görülen duruşmada ise tutuklu sanıkların tamamı tahliye edilmişti.

TBMM'DE İDARİ SORUŞTURMA DA YÜRÜTÜLDÜ

TBMM Genel Sekreterliği de olayın ardından idari soruşturma başlatmış, bir kamu personelini görevden uzaklaştırmıştı.

Daha sonra tamamlanan disiplin soruşturması kapsamında bir aşçının devlet memurluğundan çıkarılması, iki aşçının iş akdinin feshedilmesi, bir aşçı ile bir aşçıbaşı hakkında ise disiplin cezası verilmesi yönünde teklif hazırlandığı açıklanmıştı. Hazırlanan disiplin raporunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği bildirilmişti.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı - Son Dakika

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