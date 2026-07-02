Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, salı günü topladığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP Ankara İl Yönetimi için 35 kişilik listeyi belirlediği belirtildi.

Listede yer alan 24 yaşındaki Gizem Altunsoy'un ismi, sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu oldu.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Uzun yıllardır X platformunda "Gizem Lara" kullanıcı adıyla paylaşımlar yaptığı belirtilen Altunsoy'un, CHP'li siyasetçilere yönelik çeşitli iddiaların yayılmasında iktidara yakın hesaplarla birlikte hareket ettiği öne sürüldü.

Altunsoy'un, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların yayılmasında da rol aldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Konuyla ilgili haberlerin yayımlanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Altunsoy'un il yönetiminde yer almasına tepki gösterdi.

ATAMA SON ANDA İPTAL EDİLDİ İDDİASI

Tepkilerin ardından 30 Haziran tarihli MYK toplantısında kabul edilen 35 kişilik listede değişikliğe gidildiği öne sürüldü. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Gizem Altunsoy'un CHP Ankara İl Yönetim Kurulu'na atanmasından vazgeçildi. Altunsoy'un parti içinde herhangi bir göreve getirilmemesine karar verildiği ileri sürüldü.