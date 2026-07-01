Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada - Son Dakika
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Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada

Eğlence mekanında \'yüksek hesap\' cinayeti kamerada
01.07.2026 12:19  Güncelleme: 12:24
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İzmir Konak'ta bir eğlence mekanında hesaba itiraz sonucu çıkan bıçaklı kavgada belediye işçisi Şenol Tayran hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir eğlence mekanında gelen hesaba itiraz edilmesi üzerine çıkan ve belediye işçisi Şenol Tayran'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 29 Haziran günü ilçeye bağlı Basmane semtinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde işçi olarak çalışan Şenol Tayran (45), arkadaşı D.T. ve beraberindeki grupla mekana gitti. İlerleyen saatlerde masaya gelen hesaba itiraz edilmesi üzerine Tayran ve arkadaşları ile mekan çalışanları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında Şenol Tayran ve D.T. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şenol Tayran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı D.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cinayet anı saniye saniye kamerada

Öte yandan, cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; masada oturan bir kişi ile mekan çalışanı olduğu öğrenilen şahıs arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle diğer çalışanların da olaya dahil olduğu görülüyor. Kavga anında Şenol Tayran'ın mekan çalışanlarından birisine şişe ile vurduğu, daha sonra da o kişinin Tayran'ı bıçakladığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

5 kişi tutuklandı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı çalışma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen R.E. (27), R.E. (47), M.K. (50), E.A. (39) ve K.Ö. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, İzmir, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada - Son Dakika

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