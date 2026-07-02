394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak - Son Dakika
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394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
02.07.2026 11:46
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Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak zorunlu trafik sigortası primlerini açıkladı. Primler yüzde 4 artarken, İstanbul'da dördüncü basamaktaki bir otomobil için zorunlu trafik sigortası 18 bin 789 liraya yükseldi. Ticari araçlarda ise rakamlar dikkat çekti. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuk kapasiteli otobüsler için en yüksek zorunlu trafik sigortası primi 394 bin 539 lira olarak belirlendi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak zorunlu trafik sigortası azami primlerini yayımladı.

Yeni tarifeye göre zorunlu trafik sigortası primlerine yüzde 4 oranında artış yapıldı. Böylece yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni fiyatlar yürürlüğe girdi.

İSTANBUL'DA STANDART PRİM 18 BİN 789 LİRA

Yeni tarifeye göre İstanbul'da dördüncü basamakta yer alan bir otomobil sahibinin ödeyeceği zorunlu trafik sigortası primi 18 bin 789 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da en riskli grup olarak kabul edilen sıfırıncı basamaktaki içten yanmalı otomobiller için prim 56 bin 367 liraya çıkarken, en düşük risk grubundaki sekizinci basamak sürücüler 9 bin 395 lira ödeyecek.

Ankara'da sıfırıncı basamak primi 54 bin 772 lira, sekizinci basamak primi ise 9 bin 129 lira olarak açıklandı. İzmir'de ise en riskli sürücüler için prim 53 bin 177 lira, en düşük risk grubunda bulunanlar için ise 8 bin 863 lira oldu.

TAKSİ VE OTOBÜSLERDE PRİMLER DAHA DA YÜKSEK

Ticari araçlarda primler dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul'da ticari taksiler için sıfırıncı basamak primi 160 bin 593 lira olurken, sekizinci basamakta bu tutar 26 bin 766 lira olarak belirlendi.

NTV'de yer alan habere göre, 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde ise İstanbul'da en yüksek prim 394 bin 539 liraya yükselirken, en düşük prim 65 bin 757 lira oldu.

SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKANLARI CEZA BEKLİYOR

Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan sürücüler, polis kontrolünde tespit edilmeleri halinde 2026 yılı için 1.246 lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bunun yanı sıra araç, sigorta yaptırılıncaya kadar trafikten men edilebilecek.

Sigortasız aracın kazaya karışması halinde ise sürücü hem 2 bin 39 lira ceza ödeyecek hem de karşı tarafa verilen zararı kendisi karşılamak zorunda kalacak.

GECİKTİREN HER AY FAZLADAN ÖDEYECEK

Zorunlu trafik sigortasını süresinde yenilemeyen araç sahiplerinden gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim uygulanacak.

Bu gecikme zammı toplamda yüzde 50'ye kadar ulaşabilecek.

Otomobil, İstanbul, Ekonomi, Sigorta, Trafik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak - Son Dakika

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