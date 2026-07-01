Netanyahu: İşgal Sürecek - Son Dakika
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Netanyahu: İşgal Sürecek

Netanyahu: İşgal Sürecek
01.07.2026 14:35
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Netanyahu, Lübnan ile yapılan çerçeve anlaşmasına rağmen işgalin devam edeceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki işgalinin süreceğini belirtti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, Lübnan'da öldürülen İsrail askerleri için düzenlenen törende konuştu.

"GEREKLİ OLDUĞU SÜRECE KALACAĞIZ"

Netanyahu, "Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgede gerekli olduğu sürece kalacağız." ifadelerini kullanarak işgalin devam edeceğini söyledi.

Beyrut yönetimi ile gerçekleştirilen çerçeve anlaşmasına da değinen Netanyahu, "Yıllardan beri ilk kez İsrailli temsilciler Lübnan ile müzakereler yürüttü. İki ülke arasında barış anlaşmasına varmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

SAVUNMA BAKANI DA GERİ ÇEKİLMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Aynı törende konuşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da ordunun geri çekilmeyeceğini vurguladı.

Katz, "İsrail ordusu çekilmeyecek." diyerek, İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze'de işgal ettiği "güvenlik bölgelerinde" süresiz olarak kalacağını öne sürdü.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE İŞGALİ

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 278 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 196 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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