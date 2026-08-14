Osimhen\'in golleri yetmedi! Galatasaray\'a sahasında büyük şok

Son şampiyon Galatasaray, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Arca Çorum FK'yi RAMS Park'ta konuk etti. Karşılaşmada gol perdesini 53. dakikada Victor Osimhen açtı. Lucas Torreira'nın ceza sahasına doğru gönderdiği topu kontrol eden Nijeryalı yıldız, kaleci Felipe'yi geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Osimhen'in golü aynı zamanda Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk golü oldu.

ÇORUM FK TARİHİNİN İLK SÜPER LİG GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın üstünlüğü uzun sürmedi. Çorum FK, 59. dakikada Alexandros Kyziridis ile beraberliği yakaladı. Fredy'nin pasıyla rakip yarı alanın solunda topla buluşan Kyziridis, merkeze doğru hareketlenerek uzak köşeye sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Kyziridis, bu golle Çorum FK tarihinin Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

2 DAKİKADA 2 GOLLE ÖNE GEÇTİLER

Çorum FK, beraberlik golünden yalnızca 2 dakika sonra Galatasaray karşısında üstünlüğü ele geçirdi. 61. dakikada Penetra'nın uzun topunda Sanchez, meşin yuvarlağı kalecisi Uğurcan'a göndermek istedi ancak pası kısa düştü. Araya girerek topu kazanan Jesus Ramirez, ceza yayına kadar ilerledi ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla Uğurcan'ı aşarak skoru 2-1'e getirdi. Böylece Çorum FK, 59 ve 61. dakikalarda bulduğu gollerle 2 dakika içerisinde 1-0 geriden 2-1 öne geçti.

ÇORUM FK 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 70. dakikasında Arca Çorum FK 10 kişi kaldı. Konuk ekibin ilk golünü atan Alexandros Kyziridis, Yunus Akgün'e yaptığı faulün ardından hakem Batuhan Kolak tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Galatasaray, kalan bölümde 10 kişi mücadele eden rakibi karşısında beraberlik golünü aradı.

TRİBÜNLERDEN "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Galatasaray'ın kendi sahasında kısa süre içerisinde 2 gol yiyerek geriye düşmesi RAMS Park'taki taraftarların tepkisine neden oldu. Çorum FK'nin 61. dakikada öne geçmesinin ardından 62. dakikada Galatasaray tribünlerinden "Yönetim istifa!" tezahüratları yükseldi.

OSIMHEN 90'DA YİNE SAHNEDE

Galatasaray, karşılaşmanın son bölümünde beraberlik golü için baskısını artırırken aradığı golü 90. dakikada buldu. İlk golün sahibi Victor Osimhen bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Nijeryalı yıldız böylece sezonun ilk karşılaşmasını 2 golle tamamladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

GALATASARAY SEZONA 1 PUANLA BAŞLADI

Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle yeni sezona başlayan Galatasaray, sahasındaki ilk karşılaşmada Çorum FK'yi mağlup edemedi ve sezona 1 puanla başladı. Süper Lig tarihindeki ilk maçına çıkan Çorum FK ise RAMS Park'tan 1 puanla ayrıldı.

GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA

Galatasaray, Süper Lig'in gelecek haftasında ligin bir diğer yeni takımı Erzurumspor'a konuk olacak. Arca Çorum FK ise gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.