Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok

Osimhen\'in golleri yetmedi! Galatasaray\'a sahasında büyük şok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Victor Osimhen'in 53. dakikadaki golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, 2 dakikada yediği 2 golle geriye düştü. Galatasaray'a 1 puanı getiren golü 90. dakikada yine Osimhen attı.

Son şampiyon Galatasaray, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Arca Çorum FK'yi RAMS Park'ta konuk etti. Karşılaşmada gol perdesini 53. dakikada Victor Osimhen açtı. Lucas Torreira'nın ceza sahasına doğru gönderdiği topu kontrol eden Nijeryalı yıldız, kaleci Felipe'yi geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Osimhen'in golü aynı zamanda Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk golü oldu.

Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok

ÇORUM FK TARİHİNİN İLK SÜPER LİG GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın üstünlüğü uzun sürmedi. Çorum FK, 59. dakikada Alexandros Kyziridis ile beraberliği yakaladı. Fredy'nin pasıyla rakip yarı alanın solunda topla buluşan Kyziridis, merkeze doğru hareketlenerek uzak köşeye sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Kyziridis, bu golle Çorum FK tarihinin Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok

2 DAKİKADA 2 GOLLE ÖNE GEÇTİLER

Çorum FK, beraberlik golünden yalnızca 2 dakika sonra Galatasaray karşısında üstünlüğü ele geçirdi. 61. dakikada Penetra'nın uzun topunda Sanchez, meşin yuvarlağı kalecisi Uğurcan'a göndermek istedi ancak pası kısa düştü. Araya girerek topu kazanan Jesus Ramirez, ceza yayına kadar ilerledi ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla Uğurcan'ı aşarak skoru 2-1'e getirdi. Böylece Çorum FK, 59 ve 61. dakikalarda bulduğu gollerle 2 dakika içerisinde 1-0 geriden 2-1 öne geçti.

Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok

ÇORUM FK 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 70. dakikasında Arca Çorum FK 10 kişi kaldı. Konuk ekibin ilk golünü atan Alexandros Kyziridis, Yunus Akgün'e yaptığı faulün ardından hakem Batuhan Kolak tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Galatasaray, kalan bölümde 10 kişi mücadele eden rakibi karşısında beraberlik golünü aradı.

Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok

TRİBÜNLERDEN "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Galatasaray'ın kendi sahasında kısa süre içerisinde 2 gol yiyerek geriye düşmesi RAMS Park'taki taraftarların tepkisine neden oldu. Çorum FK'nin 61. dakikada öne geçmesinin ardından 62. dakikada Galatasaray tribünlerinden "Yönetim istifa!" tezahüratları yükseldi.

Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok

OSIMHEN 90'DA YİNE SAHNEDE

Galatasaray, karşılaşmanın son bölümünde beraberlik golü için baskısını artırırken aradığı golü 90. dakikada buldu. İlk golün sahibi Victor Osimhen bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Nijeryalı yıldız böylece sezonun ilk karşılaşmasını 2 golle tamamladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok

GALATASARAY SEZONA 1 PUANLA BAŞLADI

Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle yeni sezona başlayan Galatasaray, sahasındaki ilk karşılaşmada Çorum FK'yi mağlup edemedi ve sezona 1 puanla başladı. Süper Lig tarihindeki ilk maçına çıkan Çorum FK ise RAMS Park'tan 1 puanla ayrıldı.

GALATASARAY ERZURUM DEPLASMANINDA

Galatasaray, Süper Lig'in gelecek haftasında ligin bir diğer yeni takımı Erzurumspor'a konuk olacak. Arca Çorum FK ise gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Galatasaray, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Can Gönül Can Gönül:
    hakemler yetmedi demek ki...yazııııkkkk...şimdi Okan burkuk başlar ağlamaya yine...sabah haberlerde görürüz. 15 8 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    Maç 2-1 ken , sanki Çorum’un penaltısı vardı gibi ama yanılıyor olabilirim. 7 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    kirmizi kart dogruydu ama, macin basinda yunusa verdigi fricik alakasizdi, corumun net penaltisini yedi ve 7 dakika cok fazla uzatti 5 1 Yanıtla
  • ares se ares se:
    saneyide yollayin 3 1 Yanıtla
  • yavuz_can651990 yavuz_can651990:
    sen ağlamaya başlamışsın bile zırtoo 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş
İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı
Piyasalar allak bullak Rüzgar tersine döndü Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü
Tarihi konuşmaya saatler kaldı Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Dev giyim markasından veda kararı Yüzde 90 indirime gidildi Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi
Transfer yapmayan Galatasaray’da şok ayrılık gelişmesi Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi
Premier Lig şampiyonu satışa çıktı İşte istenen bedel Premier Lig şampiyonu satışa çıktı! İşte istenen bedel
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü Dev zam pompaya yansıdı Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı
Fenerbahçe, TFF’ye gidiyor: Oynanmasın Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor: Oynanmasın

23:45
Maç bitti, olan ona oldu Barış Alper Yılmaz’a hayatının şoku
Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz'a hayatının şoku
23:18
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
21:47
Çorum FK’lı bir taraftarın RAMS Park’ta çektiği video ortalığı karıştırdı
Çorum FK'lı bir taraftarın RAMS Park'ta çektiği video ortalığı karıştırdı
21:41
Galatasaray’ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu
Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti’nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
20:47
AK Parti’nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden gösteri
AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden gösteri
19:59
Bülent Arınç, AK Parti’nin 25. yıl kutlamasına katıldı
Bülent Arınç, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına katıldı
18:18
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
18:11
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
17:36
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası! Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
17:35
AK Parti 25. yılını kutluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan alana böyle geldi
AK Parti 25. yılını kutluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan alana böyle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 03:26:52. #7.13#
SON DAKİKA: Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.