Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi - Son Dakika
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Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Muş'taki nişan törenine giden yolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5'i kardeş 7 kişi hayatını kaybetti. Otopsi sonrası ailelerine teslim edilen 5 kardeş ve 2 yeğenin cenazeleri yan yana defnedildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir aile paramparça oldu. .

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 9 KİŞİ YARALANDI

Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi yaralandı. 

Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi

NİŞAN TÖRENİNE GİDİYORLARDI

Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi

5 KARDEŞ VE 2 YEĞEN YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden kardeşler Veysi, Vedat, Feyziye, Özcan ve Naide Şaylıkay ile yeğenleri Zeyd Şaylıkay (3) ve Nazya Demirhan'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığına getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından 5 kardeş ve 2 yeğenin cenazeleri yan yana defnedildi.

Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi

VALİ ZORLUOĞLU, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Bu sabah saat 09.00 sıralarında Lice ilçemizin Karahasan Mahallesi’nde içerisinde şoförüyle birlikte 18 kişinin bulunduğu ve bir nişan organizasyonu için Muş iline seyahat etmekte olduklarını öğrendiğimiz minibüs kaza yapmıştır. Tek taraflı bir trafik kazası gerçekleşmiştir. İlk bilgilere göre minibüsün tekerinin patladığı ve takla atarak şarampole yattığı şeklinde ilgili kolluk kuvvetlerimiz bilgi vermiştir.

Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi

Kaza neticesinde maalesef 2’si olay yerinde, 5’i de kaldırıldıkları sağlık kurumlarında olmak üzere 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve Diyarbakırlı hemşehrilerimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Tabii kazada yaralanan vatandaşlarımız da oldu. Şu anda 3 hastanemizde; Dicle Üniversitesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde toplam 9 yaralımız var. 9 yaralıdan 2’sinin durumu da tıbben ağır sayılabilecek bir durumdadır. Diğer 7 yaralımızın durumları da nispeten orta ve hafif derecede yaralı olarak kayıtlara girdi.

Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri yoğun bakım ünitelerinde ve normal servislerde devam ediyor. İnşallah şifayla hepsi hastanelerimizden taburcu olurlar. Kendilerine geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz.

Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi

“GEREKLİ ADLİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI, TİTİZ BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR”

Kazayla ilgili olarak elbette gerekli adli soruşturma tamamlandı, titiz bir çalışma yapılıyor. Sebebi ve diğer hususlar da inşallah bu soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Tekrar tüm vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Diyarbakır Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erkan Kara Erkan Kara:
    çok acı bir durum Allah sabırlar nasip etsin vefat edenlere Allahtan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun inşallah yaralılara acil şifalar diliyorum 6 0 Yanıtla
  • Hiçkimse Hiçkimse:
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun 4 0 Yanıtla
  • Mahmut Deniz Mahmut Deniz:
    Allah ölenlere rahmet eylesin yaralılara da acil şifalar ihsan eylesin ailelerine sabırlar ihsan eylesin 4 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Allah hepsinede Rahmet eylesin mekanları cennet olsun Allah yakınlarına sabırlar versin 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi - Son Dakika
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