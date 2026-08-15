Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde yaşanan bir olay dikkat çekti. Gençlerbirliği taraftarlarının bulunduğu tribünde Fenerbahçe forması giyen minik bir taraftar yer aldı.

FORMASI ÇIKARTILDI

Minik taraftarın Fenerbahçe forması giymesine bazı Gençlerbirliği taraftarları tepki gösterdi. Yaşananların ardından çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkartıldı.

BABASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Forması çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarının babası, "Oradaki polisimize çok teşekkür ederim bir baba olarak zor anlar yaşayacaktım. Davranışlarına engel olamayan bir insan üzerine polisimiz bize yardımcı oldu ve oğlumun üstüne polis tişörtünü giydirdi" şeklinde bir paylaşım yaptı.