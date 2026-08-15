Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın - Son Dakika
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Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın

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Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde dikkat çeken anlar yaşandı. Gençlerbirliği tribünlerinde Fenerbahçe formasıyla bulunan minik taraftara bazı Gençlerbirliği taraftarları tepki gösterdi. Tepkilerin ardından çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkartıldı.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde yaşanan bir olay dikkat çekti. Gençlerbirliği taraftarlarının bulunduğu tribünde Fenerbahçe forması giyen minik bir taraftar yer aldı.

FORMASI ÇIKARTILDI

Minik taraftarın Fenerbahçe forması giymesine bazı Gençlerbirliği taraftarları tepki gösterdi. Yaşananların ardından çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkartıldı.

Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın

BABASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Forması çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarının babası, "Oradaki polisimize çok teşekkür ederim bir baba olarak zor anlar yaşayacaktım. Davranışlarına engel olamayan bir insan üzerine polisimiz bize yardımcı oldu ve oğlumun üstüne polis tişörtünü giydirdi" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • vmbmpkcc4j vmbmpkcc4j:
    BU KİNİ BU DÜŞMALIĞI YARATAN KULÜBÜN ADIDIR FENERBAHÇE ŞİMDİ HİÇ MASUMU OYNAMASINLAR 5 6 Yanıtla
  • Hikmet KÖKÇAN Hikmet KÖKÇAN:
    Hepden kafayı yediler 11 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Bu futbol işi taraftarlığı aşıp davarlığa dönüşmeye başladı... Fanatizm gevşekliğe dönüşmüş çoktan 10 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    FB li değilim ama bu terbiyesizlik başka bişey değil. siz o çocuğun gönlünü kazanıp Gençlerbirliği ni sevdirmek yerine nefret ettirdiniz. 7 0 Yanıtla
  • Sadık Direk Sadık Direk:
    İnsan olmayı vicdanlı olmayı hoşgörülü olmayı unuttuk Allah sonumuzu hayır ersin 6 0 Yanıtla
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