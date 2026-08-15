Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın
Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde dikkat çeken anlar yaşandı. Gençlerbirliği tribünlerinde Fenerbahçe formasıyla bulunan minik taraftara bazı Gençlerbirliği taraftarları tepki gösterdi. Tepkilerin ardından çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkartıldı.
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde yaşanan bir olay dikkat çekti. Gençlerbirliği taraftarlarının bulunduğu tribünde Fenerbahçe forması giyen minik bir taraftar yer aldı.
FORMASI ÇIKARTILDI
Minik taraftarın Fenerbahçe forması giymesine bazı Gençlerbirliği taraftarları tepki gösterdi. Yaşananların ardından çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkartıldı.
BABASINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Forması çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarının babası, "Oradaki polisimize çok teşekkür ederim bir baba olarak zor anlar yaşayacaktım. Davranışlarına engel olamayan bir insan üzerine polisimiz bize yardımcı oldu ve oğlumun üstüne polis tişörtünü giydirdi" şeklinde bir paylaşım yaptı.
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