Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye-ABD ilişkileri, Gazze, Lübnan ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP’A F-35 MESAJI

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin verdiği taahhüdü hatırlatarak, Türkiye'nin bu konuda Washington'dan beklentisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda bir söz aldık ve bunu yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.

LÜBNAN İÇİN ABD'YE ÇAĞRI

Erdoğan, Trump ile geçtiğimiz ay Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sırasında Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi konusunu da ele aldıklarını belirtti.

Çatışmaların sonlandırılması için ABD'nin inisiyatif alması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu çatışmayı sona erdirme noktasında ABD'nin üstleneceği rol son derece kritiktir." ifadelerini kullandı.

KATAR'IN ARABULUCULUK ÇABALARINA ÖVGÜ

Bölgedeki barış girişimlerine de değinen Erdoğan, Katar'ın arabuluculuk çalışmalarına dikkati çekti. Katar'ın savaşların sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanması yönünde önemli bir rol üstlendiğini belirten Erdoğan, Doha yönetiminin çabalarını övdü.

"GAZZE'Yİ YALNIZ BIRAKAMAYIZ"

Gazze'deki gelişmelere ilişkin de mesaj veren Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye desteğini sürdüreceğini söyledi. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakamayacağını belirten Erdoğan, bölgeye destek olmak için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca Hamas'ın taahhütlerini samimiyetle yerine getirdiğini, İsrail'in ise savaşı sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

“SURİYE KÜRTLERİ BARIŞ VE İSTİKRARDAN PAYLARINI ALACAK”

Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeyi sürdüreceğini belirten Başkan Erdoğan, önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecini hatırlatarak Suriye'ye ve bölgeye atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacak."

"MEKKE ANLAŞMASI DÜNYAYA ÖNEMLİ BİR MESAJ GÖNDERDİ”

Mekke Anlaşması'na da ayrı bir parantez açan Başkan Erdoğan, "Mekke Anlaşması dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Mekke Anlaşması, imzalayan ülkelerin şunları yapacağını öngörüyor. Eğer içlerinden biri dış saldırıya maruz kalırsa, birleşik adımlar atılacaktır. Anlaşma, diğer ülkelerin gelecekte katılımına olanak tanıyor ve Mısır'ın katılımı önemli." ifadelerini kullandı.

AB İLE İLİŞKİLER VE ÜYELİK SÜRECİ

Son olarak AB ile ilişkilere ve üyelik sürecine dair konuşan Erdoğan, "Avrupa, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmeye istekli görünmüyor. Avrupa Birliği'ne katılmak önceliğimiz değil ve Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı." sözlerini kullandı.