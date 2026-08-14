Sapanca'da Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sapanca'da Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Sapanca'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Cihangir Nalbantoğlu, hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Ünlüce Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (47) idaresindeki otomobil, bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir Nalbantoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cihangir Nalbantoğlu'nun yakınları hastaneye akın ederken, otomobil sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sapanca'da Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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