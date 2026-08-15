Ankara'da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası

AK Parti'nin dün Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü" programında 3 milletvekilinin yanı sıra CHP, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden 7 belediye başkanının da partiye katılması siyasi kulisleri hareketlendirdi.

“ANKARA’DA 3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ’YE KATILABİLİR”

Gazeteci Sinan Burhan, AK Parti'ye yeni geçişlerin gündemde olduğunu belirterek Ankara'dan üç belediye başkanının isimlerini paylaştı. tv100 yayınında konuşan Burhan'ın aktardığı kulis bilgisine göre Kalecik, Nallıhan ve Polatlı belediye başkanlarının önümüzdeki dönemde AK Parti'ye katılması bekleniyor.

"MANSUR YAVAŞ’IN ETKİSİ AZALMIŞ GÖZÜKÜYOR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilçelerdeki siyasi etkisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Burhan, bazı belediye başkanlarının Yavaş'tan bağımsız hareket etmeye başladığını savundu.

Burhan, "Mansur Yavaş’ın etkisi azalmış gözüküyor. Önümüzdeki günlerde Ankara’da 3 belediye başkanının da AK Parti’ye katılma durumu var. Kalecik, Nallıhan ve Polatlı isimleri konuşuluyor" ifadelerini kullandı.