Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç - Son Dakika
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Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin yeni dünya yıldızı Muhammed Salah, 58. dakikada oyuna girerek Trabzonspor formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Deplasmanda mücadele eden bordo-mavililer, 43. dakikada Saviola'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, ilk yarıyı bu golle üstün tamamladı.

KASIMPAŞA PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Ev sahibi Kasımpaşa, karşılaşmanın 56. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Benedyczak, penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

SALAH İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor'un yeni dünya yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmanın 58. dakikasında Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Mısırlı yıldız böylece Trabzonspor formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç

PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Kasımpaşa ile Trabzonspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer böylece Süper Lig'in ilk haftasında deplasmandan 1 puanla döndü. Trabzonspor, ligin 2. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig, Muhammed Salah, Trabzonspor, Kasımpaşa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serdengeçti Serdengeçti:
    balon ilk haftadan patladı 7 8 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Muhammed Sala balon çıktı yaşlı futbolcu bukadar para vermeleri yönetim futboldan anlamıyor zaten yaşlı olmasaydı bu da Trabzon'a gelmezdi daha büyük takımlar var İstanbul takımları var 5 5 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    20 milyon Euro altyapı ya harcadanız en azından 20-25 tane futbolcu yetiştirirdiniz 8 2 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Sala balon çıktı yaşlı futbolcu bu kadar para verilmez 4 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç - Son Dakika
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