İstanbul'da 1071 kiralık sosyal konuta başvurular tamamlandı, ekimde kura çekilecek - Son Dakika
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İstanbul'da 1071 kiralık sosyal konuta başvurular tamamlandı, ekimde kura çekilecek

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İstanbul\'da 1071 kiralık sosyal konuta başvurular tamamlandı, ekimde kura çekilecek
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Bakan Murat Kurum, TOKİ'nin İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde başvuruların tamamlandığını, 1071 konutun sahibinin ekim ayında kurayla belirleneceğini duyurdu. Kiralar 10 bin liradan başlayacak, ilk anahtarlar da ekimde teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Şartları sağlayan vatandaşlarımız arasından bin 71 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ev sahibi olacağı ve İlk kez İstanbul'da uygulamaya alınacak kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci dün itibarıyla (25 Eylül) tamamlandı. İncelemenin ardından şartları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.

"Kiralar 10 bin liradan başlayacak"

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme şartı da aranacak. 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Hangi ilçede kaç konut kiralanacak?

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla, ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam 1071 konut kiralanacak. Bu kampanyada vatandaşlardan başvuru ücreti alınmadı. Başvurular e-Devlet' üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut/ İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.

Kaynak: İHA
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