Elazığ'da Tehlikeli Yolculuk Kamerada
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Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi'nde, seyir halindeki bir otomobilin kaput ve tavanında yolculuk yapan iki kadın, canlarını hiçe sayarak büyük tehlikeye imza attı. O anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydederken, kadınlardan birinin daha sonra araca binmesi dikkat çekti.
Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde yaşananlar görenleri şaşkına çevirdi.
BİRİ KAPUTA, DİĞERİ TAVANDA
Hareket halindeki otomobilin kaputu ve tavanına çıkan iki kadın, herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yaptı. Bir süre sonra üçüncü bir kadın da otomobile binerek yolculuğa dahil oldu.
TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Tehlikeli anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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