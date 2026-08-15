11'ler belli oldu! İrfan Can Eğribayat'ın ilk maçı Fenerbahçe'ye karşı - Son Dakika
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11'ler belli oldu! İrfan Can Eğribayat'ın ilk maçı Fenerbahçe'ye karşı

11\'ler belli oldu! İrfan Can Eğribayat\'ın ilk maçı Fenerbahçe\'ye karşı
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Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan İrfan Can Eğribayat, yeni takımıyla ilk maçına eski takımı karşısında çıkacak. Tecrübeli kaleci, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesine ilk 11'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde dikkat çeken gelişme İrfan Can Eğribayat cephesinde yaşandı. Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan kaleci, yeni takımındaki ilk maçına sarı-lacivertlilere karşı çıkacak. İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe karşısında Gençlerbirliği'nin kalesini koruyacak.

MÜCADELE 21.30'DA BAŞLAYACAK

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports yayınlayacak.

VAR'DA YABANCI HAKEM

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada VAR hakemi olarak İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Andrew Donaldson Dallas görev yapacak. AVAR ise Bersan Duran olacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Diabate, Oğulcan, Ensar, Tongya, Traore, Koita.

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Ake, Levent, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Asensio, Oğuz, Talisca.

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Son Dakika Spor 11'ler belli oldu! İrfan Can Eğribayat'ın ilk maçı Fenerbahçe'ye karşı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yakup Halıcı Yakup Halıcı:
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SON DAKİKA: 11'ler belli oldu! İrfan Can Eğribayat'ın ilk maçı Fenerbahçe'ye karşı - Son Dakika
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