Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş, sorgulanmak üzere Ankara'ya getirildi. Kuriş'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürerken, cemaat mensupları Başkent Millet Bahçesi’nde toplanmaya başladı. Bir araya gelen cemaat mensuplarının namaz kıldığı ve dua ettiği görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş ile beraberindeki 48 şüpheli Ankara'ya getirildi.

Kuriş'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu devam ederken, cemaat mensuplarının da kentte hareketliliğe neden olduğu görüldü.

BAŞKENT MİLLET BAHÇESİ'NDE TOPLANDILAR

Kuriş'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü saatlerde cemaat mensupları, Başkent Millet Bahçesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bir araya geldi. Toplanan kalabalığın namaz kıldığı ve dua ettiği anlar kameraya yansıdı.

Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı

POLİS BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

Cemaat mensuplarının toplandığı bölgede kalabalığın artması üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgedeki hareketlilik takip edildi.

Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı

ALANA ÇADIR KURDULAR

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, bazı cemaat mensuplarının Başkent Millet Bahçesi'ne çadır kurduğu öğrenildi. Kuriş'in emniyetteki işlemleri sürerken cemaat mensuplarının bölgedeki bekleyişi devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, alihan kuriş, Cemaat, Alihan, Ankara, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika alihan kuriş Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Menzil ve diğerleri ne durumda. Harç bitti yapı paydosçular cevap versin? 0 0 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Türk filmlerinde gecen sözler bosuna degil "Sirtimiza Semer Vurdukca Binenler Cok Olur. Sekilde görüldügü gibi 0 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    polis niye devreye girmemiş. izin almadan toplanmışlar 0 0 Yanıtla
  • dinleme cihazı dinleme cihazı:
    ŞÜKÜR NAMAZIMI KILIYORLAR ANLAMADIM BURDAKI KALABALIGI :d 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara “ölmeye yardım“ yolu açıldı Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara "ölmeye yardım" yolu açıldı
Husiler’den Suudi Arabistan’da Aramco tesisine İHA saldırısı Husiler’den Suudi Arabistan'da Aramco tesisine İHA saldırısı
Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’ye sakatlık şoku En az 2 hafta yok Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! En az 2 hafta yok
Hürmüz Boğazı’nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in kardeşinin evinden cephanelik çıktı Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşinin evinden cephanelik çıktı
Ciro Immobile 36 yaşında futbolu bıraktı Ciro Immobile 36 yaşında futbolu bıraktı
Galatasaray’ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu
Çorum FK’lı bir taraftarın RAMS Park’ta çektiği video ortalığı karıştırdı Çorum FK'lı bir taraftarın RAMS Park'ta çektiği video ortalığı karıştırdı

20:40
11’ler belli oldu İrfan Can Eğribayat’ın ilk maçı Fenerbahçe’ye karşı
11'ler belli oldu! İrfan Can Eğribayat'ın ilk maçı Fenerbahçe'ye karşı
19:50
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
19:00
Ak Parti Milletvekili Ali İnci’den duygulandıran “47 yıllık“ Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
Ak Parti Milletvekili Ali İnci'den duygulandıran "47 yıllık" Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
18:49
MASAK’tan 168 sayfalık rapor Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
MASAK’tan 168 sayfalık rapor! Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
18:05
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
16:30
DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti
DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti
15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:22
Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı
Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 23:20:49. #7.13#
SON DAKİKA: Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.