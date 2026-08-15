Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda elde edilen bulgular ve şüphelilerin yakalanma sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

ÇELİK KASASINDAN SERVET ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in ikametinde bulunan çelik kasada yapılan aramada, 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.

49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 37 şüpheli yakalanırken, Türkiye’de olduğu belirlenen 3 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi. 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KURİŞ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Operasyonun dikkat çeken ayrıntılarından biri de Alihan Kuriş’in yakalanma süreci oldu.

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, gözaltı kararı sonrasında Kuriş’in kayıtlı adresine gitti ancak burada bulunmadığını belirledi. Kuriş’in cep telefonunu da evinde bıraktığı tespit edildi.

Kuriş’in başka bir adrese geçtiğinin belirlenmesi üzerine ekipler bu adrese operasyon düzenledi. İlk aramalarda bulunamayan Kuriş, evde yapılan detaylı inceleme sırasında tespit edilen gizli bir bölmede yakalandı.

İMHA EDİLMEK ÜZERE PARÇALANMIŞ EVRAKLAR BULUNDU

Soruşturma kapsamında ‘Süleymancılar’ın İstanbul’un Ümraniye merkezinde, örgüt ve soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiğine yönelik ihbar üzerine arama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adreste gerçekleştirdiği aramada, imha edilmek üzere parçalandığı değerlendirilen çok sayıda evrak bulundu. Büyük çöp torbalarına doldurulmuş halde bulunan parçalanmış belgelere el konuldu.

FETÖ'NÜN YÖNTEMLERİYLE BENZERLİK İDDİASI

Soruşturmada yapılanmanın hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışı yapılanmasına ilişkin iddialar da mercek altına alındı.

Yapılanmada personel bilgilerinin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı ve WhatsApp ile Facebook gibi uygulamalardan uzak durulması yönünde talimatlar verildiği iddiaları inceleniyor.

Bazı kararların ise "ulak" olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla iletildiği öne sürülürken, bu yapılanma biçiminin FETÖ/PDY’nin geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik taşıdığı değerlendiriliyor.