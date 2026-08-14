Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldı

Karabük\'te kene 7 yıl sonra can aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesinde 6 Ağustos'tan bu yana Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 61 yaşındaki kişi, yaşamını yitirdi. Ölümün, kentte 2019 yılından bu yana KKKA nedeniyle kayıtlara geçen ilk vaka olduğu öğrenildi.

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Osmanlar köyünde yaşayan 51 yaşındaki N.B.'ye 6 Ağustos'ta kene tutundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bir süre sonra rahatsızlanması nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran N.B., durumu sağlık ekiplerine anlattı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldı

TOPRAĞA VERİLDİ

N.B.'nin cenazesi, Eflani Merkez Çarşı Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından N.B'nin naaşı Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldı

7 YIL SONRA İLK ÖLÜM

Karabük'te 2019 yılından sonra KKKA nedeniyle ilk ölümün yaşandığı öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Karabük, Ağustos, Eflani, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş
İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı

23:45
Maç bitti, olan ona oldu Barış Alper Yılmaz’a hayatının şoku
Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz'a hayatının şoku
23:29
Osimhen’in golleri yetmedi Galatasaray’a sahasında büyük şok
Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok
23:18
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
21:47
Çorum FK’lı bir taraftarın RAMS Park’ta çektiği video ortalığı karıştırdı
Çorum FK'lı bir taraftarın RAMS Park'ta çektiği video ortalığı karıştırdı
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 03:30:51. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te kene 7 yıl sonra can aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.