Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz\'a hayatının şoku

Ömer Aksoy:

Barış zaten futboldan hariç birleyler oynuyor. Bunu futbolcu statüsüne getiren taraftar değilmiydi? Milli takımda defans oyuncularının bir forvet oyuncusundan daha fazla golü olabilirmi. Olur, senin forvetin Barış olursa gol hariç herşey olur!