2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile karşılaşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, mücadeleyi 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın ardından ise takımın teknik direktörü Sebastien Desabre'yi derinden sarsan bir gelişme yaşandı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın basın sorumlusu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Desabre'nin babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Basın sorumlusu, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Acı haberin açıklanmasının ardından Fransız teknik adam Sebastien Desabre, büyük üzüntü yaşayarak basın toplantısından ayrıldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İngiltere karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmişti.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı - Son Dakika
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