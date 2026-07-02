Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı - Son Dakika
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Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı

02.07.2026 10:36
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Hindistan’da gece çalışma ruhsatı bulunmayan bir kafeye giren polis memuru, içeride müşterilerin bulunduğu esnada elindeki sopayla tezgaha, cam bölmelere ve ürünlere vurarak mekanı dağıttı. Basit bir idari ihlal karşısında sergilenen bu şiddet ve mala zarar verme eylemi kameraya yansırken, görüntüler sosyal medyada "vandalizm" eleştirileriyle büyük tepki topladı. Gözler şimdi olaya karışan polisler hakkında açılacak olası bir soruşturmada.

Hindistan’da gece saatlerinde açık kalma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle bir kafeye düzenlenen polis baskını, şiddet görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, polis memurunun elindeki sopayla tezgaha, camlara ve ürünlere kasıtlı olarak zarar verdiği görüldü.

Olay, güvenlik kamerası kayıtlarına göre gece 01.48 sularında yaşandı. İçeride müşterilerin oturduğu ve hizmetin devam ettiği esnada kafeye giren üniformalı bir polis memuru, eşine az rastlanır bir şiddet eylemine imza attı.

Elindeki uzun sopayla doğrudan kasanın bulunduğu alana yönelen memur, herhangi bir sözlü uyarıda bulunmaksızın tezgahı hedef aldı. Müşterilerin şaşkın ve korku dolu bakışları arasında polis, şiddetli darbelerle tezgahın üzerindeki cam bölmeleri, müşterilere ait olduğu düşünülen içecekleri ve diğer ürünleri parçaladı.

İDARİ İHLALE ORANTISIZ GÜÇ

Edinilen bilgilere göre, baskının temel sebebi mekanın gece saat 02.00’ye yaklaşırken faaliyet göstermeye devam etmesi ve bu saatler için gerekli gece çalışma ruhsatına sahip olmamasıydı. Ancak polisin, basit bir idari işlem veya para cezası uygulamak yerine doğrudan mala zarar vermesi ve mekanda terör estirmesi büyük tepki topladı.

Görüntülerde, kafede bulunan bazı müşterilerin panikle ayaklandığı, bazılarının ise polisin bu orantısız müdahalesini cep telefonlarıyla anbean kayda aldığı anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADA "POLİS ŞİDDETİ" İNFİALİ

Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Hint polisinin tutumu eleştiri oklarının hedefi oldu. Binlerce kullanıcı, polisin tavrını "vandalizm" ve "görevi kötüye kullanma" olarak nitelendirerek, hukukun koruyucularının hukuku çiğnediğine dikkat çekti.

Görüntülerin yarattığı infialin ardından, olaya karışan polis memurları hakkında idari bir soruşturma açılıp açılmayacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Hindistan, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    hindistan insan haklari diye bir sey var sanki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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