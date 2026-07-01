Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum

Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, uzun yıllardır mücadele ettiği kronik Lyme hastalığının yeniden şiddetlenmesiyle ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. 29 yaşındaki yıldız, Instagram hesabında yayınladığı hikâyelerde hem fiziksel hem de ruhsal olarak oldukça zor bir dönemden geçtiğini anlatarak takipçilerini endişelendirdi.

Podyumların en başarılı isimlerinden biri olan Bella Hadid, hastalığın günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediğini ve uygulanan tedavilere rağmen istediği sonucu alamadığını söyledi. Paylaştığı gözyaşları içindeki selfie ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"Bu Atağı Bir Türlü Atlatamıyorum"

Bella Hadid'e henüz 16 yaşındayken Lyme hastalığı teşhisi konulmuştu. Yıllardır hastalıkla mücadele eden model, son dönemde yeniden şiddetlenen belirtiler nedeniyle oldukça zorlandığını dile getirdi.

Ünlü model, doktorlarının önerdiği tüm tedavi yöntemlerini uyguladığını ancak buna rağmen herhangi bir iyileşme hissedemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu atağı bir türlü atlatamıyorum. Her gece yaklaşık 11 saat uyuyorum ve gün içinde de sürekli dinlenme ihtiyacı hissediyorum. Doktorların önerdiği tüm tedavi protokollerini denedim ama hâlâ bana iyi gelen bir şey bulamadım."

Hadid, yaşadığı sürecin yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da oldukça yıpratıcı olduğunu söyledi.

"Mutfağa Gitmek Bile Beni Yoruyor"

Paylaşımında yaşadığı nefes darlığından da bahseden Bella Hadid, sıradan görünen günlük işlerin bile kendisi için büyük bir mücadeleye dönüştüğünü anlattı.

Ünlü model,"Yürüyüş yapmıyorum çünkü mutfağa yürürken bile nefes nefese kalıyorum."

sözleriyle hastalığın yaşam kalitesini ne kadar düşürdüğünü gözler önüne serdi.

Takipçilerini endişelendirmemek adına yeterince su tükettiğini ve dehidrasyon yaşamadığını da özellikle vurguladı.

Bella Hadid, Lyme hastalığının en zorlayıcı belirtilerinden biri olan "beyin sisi" nedeniyle konsantrasyon problemi yaşadığını da anlattı.

Esprili bir dille içinde bulunduğu durumu anlatan model,"Sanırım beynimde çalışan tek bir hücre bile kalmadı. Kalan son iki hücre de sürekli birbiriyle kavga ediyor." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı zihinsel yorgunluk nedeniyle geçmişte insanlara verdiği bazı tavsiyeleri bile artık uygulamakta zorlandığını söyleyen Hadid, kronik hastalıkların sadece bedeni değil zihni de yıprattığını dile getirdi.

"Bugün Duş Alabildim, Bu Benim İçin Büyük Bir Başarı"

Bella Hadid, birçok insan için sıradan kabul edilen günlük işlerin kendisi açısından büyük bir başarı anlamına geldiğini söyledi.

Ünlü model, bayılmadan duş alabildiğini belirterek bunu gününün en büyük başarısı olarak gördüğünü ifade etti ve mizahi bir dille,"Belki biri bana ödül olarak bir kurabiye gönderebilir." şeklinde konuştu.

Kronik Hastalıkların Görünmeyen Yükü

Hadid, kronik rahatsızlıklarla yaşayan insanların çoğu zaman dışarıdan sağlıklı göründüklerini ancak iç dünyalarında çok ağır bir mücadele verdiklerini söyledi.

Paylaşımında özellikle "medikal anksiyete" olarak bilinen, sürekli tedavi görmekten kaynaklanan kaygının da yaşamının önemli bir parçası haline geldiğini belirtti.

Model, benzer sorunlar yaşayan insanların paylaşımlarını gördüğünde yalnız olmadığını hissettiğini ifade ederek kronik hastalıklarla mücadele eden herkese destek mesajı verdi.

Ailesi de Aynı Hastalıkla Mücadele Ediyor

Bella Hadid, ailesinde Lyme hastalığıyla mücadele eden tek isim değil.

Annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de uzun yıllardır aynı hastalık nedeniyle tedavi görüyor.

Yolanda Hadid daha önce kızının hastane yatağında çekilen fotoğraflarını paylaşarak kronik nörolojik Lyme hastalığının dışarıdan anlaşılmasının çok zor olduğunu söylemiş ve kızının verdiği mücadeleyi takdir ettiğini dile getirmişti.

Ruh Sağlığına da Dikkat Çekmişti

Bella Hadid, daha önce de Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde yaptığı paylaşımlarda anksiyete ve depresyonla mücadelesini anlatmıştı.

Ünlü model, dışarıdan bakıldığında hayatının kusursuz görünebildiğini ancak zaman zaman derin bir üzüntü, kaygı ve depresyonla mücadele ettiğini söylemişti.

Bu durumun bir zayıflık olmadığını öğrendiğini belirten Hadid, benzer sorunlar yaşayan takipçilerine her zaman "Yalnız değilsiniz." mesajını vermeye devam ediyor.

"Kimseyi Korkutmak İstemiyorum"

Paylaşımlarının ardından hayranlarından binlerce destek mesajı alan Bella Hadid, daha sonra yeni bir açıklama yaparak kimseyi endişelendirmek istemediğini söyledi.

Ünlü model, yaşadığı sağlık sorunlarının yaklaşık 15 yıldır hayatının bir parçası olduğunu belirterek artık bu durumla yaşamayı öğrendiğini ifade etti.

Destek veren herkese teşekkür eden Bella Hadid, yarının daha iyi geçmesini umut ettiğini söylerken, kronik hastalıklarla mücadele eden herkese de umut olmaya devam edeceğinin mesajını verdi.