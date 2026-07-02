Terörsüz Türkiye yasasından ilk ipuc! FETÖ\'cüler için özel önlem alınıyor

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tatile girmeden önce Meclis’e getirilerek görüşülmesi beklenen yasa taslağında son rötuşlar yapılıyor. AK Parti hukukçu kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslağın Meclis Başkanlığına verilmeden önce diğer partilerin de desteğini almak için ziyaretler gerçekleştirilmesi bekleniyor. AK Parti kulislerinde, bu ziyaretleri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yapabileceği konuşuluyor. Amaç, tüm partilerin ortak imzasıyla teklifin Meclis Başkanlığı’na verilmesi. Ayrıca DEM Parti İmralı heyetinin de önümüzdeki günlerde İmralı’ya bir ziyaret daha gerçekleştireceği belirtiliyor.

CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI

Hukukçuların teknik çalışmaları tamamladığı taslağa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi, Meclis ve Hükümet kanadından yetkili isimlerin katıldığı toplantılarda son şekli veriliyor. Toplantılarda, getirilecek olan düzenlemelerin hem terör örgütü PKK’nın tümüyle tarih sahnesinden silinmesini sağlayacak şekilde tasfiyesinin sağlanması hem de toplumun hassasiyet taşıdığı noktalarda rahatsızlık oluşturmayacak şekilde bir formül bulunması konusu üzerinde titizlikle duruluyor.

SUÇA KARIŞMAMIŞ VE KARIŞMIŞ OLANLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Çerçeve yasanın kapsamı da bu kapsamda tekrar tekrar gözden geçiriliyor. Tartışılan konulardan birini, suça karışmamış örgüt mensuplarıyla, suça bulaşmış olanların durumlarına ilişkin infaz düzenlemelerinin çerçeve yasada beraber yer alıp almaması oluşturuyor. Taslak hazırlanırken alternatifli formüller çalışılmış ve iki ayrı yasa ya da tek bir yasada getirilmesinin etkisi detaylı şekilde değerlendirilmişti.

FETÖ’CÜLERİ KAPSAMAYACAK FORMÜL: MÜNFESİH TERÖR ÖRGÜTÜ PKK

Kendini fesheden terör örgütü PKK’nın tümüyle tasfiyesini düzenleyecek olan çerçeve yasadan FETÖ’cülerin de faydalanabileceği kaygıları da üzerinde hassasiyetle durulan bir başka noktayı oluşturuyor. İlerleyen süreçte Anayasa Mahkemesi gibi hukuki yollara başvurularak FETÖ’cülerin de söz konusu yasadan yararlanmasının önüne geçilmek için yasa metnine “münfesih terör örgütü PKK” ifadesi konulması düşünülüyor. Ayrıca “amaç” ve “kapsam” kısmında da, yasanın tamamen PKK terör örgütünün silah bırakması sonrası ortaya çıkan yeni durumun gerektirdiği idari ve hukuki çerçeveyi belirlemek olduğu vurgulanacak.

NATO ZİRVESİNDEN SONRA MECLİS’İN GÜNDEMİ SÜREÇ

Netleştirilmesi gereken noktalara son şeklinin verildiği toplantıların ardından teklif metninin diğer siyasi parti gruplarına da iletileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, Meclis’te süreçle ilgili komisyon kurulması aşamasındakine benzer şekilde teklif metninin diğer partilere de sunularak, ortak imzayla Meclis Başkanlığına verilmesi konusunda destek istenebileceğini ifade ediyorlar. AK Parti kulislerinde, bu ziyaretlerin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yapılabileceği kaydediliyor.

DEM HEYETİ DE İMRALI’YA GİDECEK

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de, “Meclis kapanmadan bu yasanın gelmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış gözüküyor” diyerek bu konudaki mutabakat arayışlarının olumlu aşamada olduğunun mesajını verdi. Temelli, kendilerinin MYK’da konuyu tartıştıklarını ifade etti. Ayrıca DEM Parti İmralı heyetinin de önümüzdeki günlerde İmralı’ya bir ziyaret daha gerçekleştireceği belirtiliyor.