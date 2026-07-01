Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş\'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu
01.07.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını bu sabah tamamladı. Siyah-beyazlıların Slovakya kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlıların kafilesinde 16 altyapı futbolcusu yer aldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

HAZIRLIKLAR SLOVAKYA'DA DEVAM EDECEK 

Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı kamp etabı için bugün saat 15.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Slovakya’nın Bratislava kentine gidecek.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Siyah-beyazlıların Slovakya kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh yer almadı.

Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu

KAMPA KATILIŞ TARİHLERİ

Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh, kampa 10 Temmuz tarihinde katılacak.

GENÇ OYUNCULARIN FAZLALIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Siyah-beyazlıların açıkladığı kadroda genç oyuncuların fazlalığı dikkat çekti. Açıklanan kadroya göre, 16 altyapı futbolcusu siyah-beyazlıların Slovakya kampında yer alacak. 

İstanbul, Slovakya, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
Muslera’dan buruk veda Muslera'dan buruk veda

15:46
Bir devrin sonu Fiat Egea’nın üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Fiat Egea'nın üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:35
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
14:07
Batman’da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 16:16:34. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.