Beşiktaş\'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı kamp etabı için bugün saat 15.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Slovakya’nın Bratislava kentine gidecek.
Siyah-beyazlıların Slovakya kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh yer almadı.
Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh, kampa 10 Temmuz tarihinde katılacak.
Siyah-beyazlıların açıkladığı kadroda genç oyuncuların fazlalığı dikkat çekti. Açıklanan kadroya göre, 16 altyapı futbolcusu siyah-beyazlıların Slovakya kampında yer alacak.
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