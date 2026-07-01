Toplam sayı 6\'ya çıktı! Dünya Kupası\'nda 2 istifa daha

FIFA 2026 Dünya Kupası, futbolun dev sahnesi olmasının yanı sıra teknik direktörler için de adeta bir ateşten gömleğe dönüştü.

URUGUAY VE EKVADOR'DA İSTİFA

Turnuvaya veda eden Güney Amerika ekiplerinde üst üste iki ayrılık yaşandı. Uruguay’da dünyaca ünlü çalıştırıcı Marcelo Bielsa ve Ekvador’da Arjantinli teknik adam Sebastian Beccacece, takımlarının kupaya veda etmesinin ardından görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

''HİÇBİR BAHANEM YOK''

Kupaya büyük umutlarla gelen ancak İspanya, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı H Grubu'nda sadece 2 puan toplayarak turnuvaya grup aşamasında veda eden Uruguay’da yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından tecrübeli teknik direktör Marcelo Bielsa istifasını sundu. 70 yaşındaki Bielsa, istifasını "Dokuz puanın yalnızca ikisini almamızın hiçbir mazereti yok. Sorumluluğum çok açık, ortaya çıkan sonucu haklı çıkaramam. Elimizdeki oyuncu kalitesini yeterince iyi kullanamadım. Elimizden geleni yaptık ancak bu yeterli olmadı.'' sözleriyle duyurdu.

MAÇ BİTER BİTMEZ AFFINI İSTEDİ

Dünya Kupası'ndaki bir diğer ayrılık haberi ise Ekvador cephesinden geldi. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile son 32 turunda karşılaşan Ekvador, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Arjantinli teknik adam Sebastian Beccacece, görevini bıraktığını resmen duyurdu.

İSTİFA SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Uruguay ve Ekvador'da yaşanan bu kan değişimleriyle birlikte, 2026 Dünya Kupası'nda başarısız sonuçların ardından görevinden istifa eden teknik direktör sayısı 6'ya ulaştı. Bielsa ve Beccacece dışında Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, İskoçya teknik direktörü Steve Clarke, Güney Kore teknik direktörü Hong Myung-bo ve Çekya teknik direktörü Miroslav Koubek, görevlerini bırakmıştı.