Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki - Son Dakika
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Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

Özgür Özel\'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten sert tepki
01.07.2026 17:05
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'daki NATO zirvesi için Özgür Özel'in İngiliz Financial Times için yazdığı yazıya sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Özgür Özel’in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır." dedi.

Özgür Özel, İngiltere merkezli Financial Times gazetesi için makale kaleme aldı. Özel yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek hafta Ankara’da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi’ni “güç gösterisi yapmak için kullanacağını” iddia etti.

ÖZGÜR ÖZEL: NATO MÜTTEFİKLERİMİZ İÇİN BİR TEHLİKE

Özel yazıda şu ifadeleri kullandı: "Ancak bu görüntü, daha derin bir kırılganlığı gizliyor: Türkiye’de demokrasinin giderek daha fazla baskı altına alınması. Hükûmet, ülkenin gerçeklerini dünyadan gizlemeye çalışırken barışçıl protestocuların yanı sıra avukatları, gazetecileri ve akademisyenleri de gözaltına aldı. Bu Türkiye için kötü olduğu gibi, başta Avrupa olmak üzere NATO müttefiklerimiz için de bir tehlike oluşturuyor."

"Vatandaşların seçimler yoluyla değişimin mümkün olduğuna inanmasını engelleyen bir rejim, umutsuzluk ve öfke üretir,” diyerek bunu “daha acil bir tehlike” olarak nitelendiren Özel, toplumsal ve siyasî çalkantı uyarısında bulundu. Özel, “Bu durum ekonomik kötü yönetim ve derinleşen yoksullukla birleştiğinde toplumsal ve siyasi çalkantı riskini artırır. Böyle bir patlama Türkiye sınırları içinde kalmaz. Avrupa’nın güvenliğini, kritik enerji hatlarını, Orta Doğu’yu ve NATO’nun güney kanadını etkiler."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel’in yazısına sert tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP milletvekili Özgür Özel yabancı bir gazeteye yazı yazarak “Türkiye’de seçimler yoluyla iktidar değişimini” sorgulamış.

"ÖZGÜR ÖZEL DIŞ VESAYET ARAYIŞINA YÖNELDİ"

Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi “rejim” olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir. CHP’nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey “rejim krizi” çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi “dış vesayet” arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye’nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar.

"DÜNYA, TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ GÜÇLÜ ROLÜNÜ KONUŞUYOR"

Türkiye’de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Çünkü milletimizin sağduyusu bu zihniyetin siyasi dinamiklerinin milli olmadığını görüyor. Öte yandan Özgür Özel Türkiye’nin NATO içindeki rolünü de sorgulamış. Dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşım az görülür. Tüm dünya Türkiye’nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye’deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir.

"ÇALKANTI OLAN TEK YER CHP'DİR"

Özgür Özel’in “toplumsal ve siyasi çalkantı”dan bahsetmesi ise sadece hezeyandır. Milletimiz kardeşlik, birlik ve dirlik içinde tarihsel yürüyüşünü sürdürüyor. “Çalkantı” olan tek yer ise içindeki taht kavgaları yüzünden CHP’dir.

Özgür Özel’in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi “vesayetçi zihniyetin personeli” olmaktan öteye gidemez."

Financial Times, Özgür Özel, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Güncel, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ömer Çelik Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki - Son Dakika

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