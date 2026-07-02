Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Galatasaray'da geçirdiği 4 başarılı yılın ardından sözleşmesinin sonuna gelen Mauro Icardi'nin akıbeti netlik kazanmaya başladı. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldızın takımda kalması için uzun süredir mesai harcayan sarı-kırmızılı cephede, transferin seyri bir anda değişti.

ICARDİ GERİ ADIM ATTI, TEKLİFE SICAK BAKTI

Başkan Dursun Özbek yönetiminin bir süre önce Icardi'ye yıllık 4+1 milyon euroluk yeni bir kontrat teklifi sunduğu biliniyordu. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; bu cazip teklife uzun süre yanıt vermeyen ve beklemeye geçen deneyimli golcü, son günlerde tavrını değiştirerek teklife sıcak bakmaya başladı. Ancak Arjantinli yıldızın bu "geri adımı", sarı-kırmızılı cephede beklenen karşılığı bulmadı.

YÖNETİM İPLERİ KOPARDI: KAPILAR KAPANDI

Icardi'nin tutum değişikliği sonrası gözler Galatasaray yönetimine çevrilirken, kulüpten gelen karar herkesi şaşırttı.

"Sözleşme sürecinde uzun süre bekletilmekten rahatsız olan Galatasaray yönetiminin, kararını değiştirip pişmanlık yaşayan Mauro Icardi'ye kapıları tamamen kapattığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, şartlar ne olursa olsun Arjantinli yıldızla yola devam etmeyi kesinlikle düşünmediği belirtildi."

ROTA YENİDEN İTALYA: TEMASLAR SÜRÜYOR

Galatasaray yönetiminin bu net tavrının ardından ayrılık hazırlıklarına hız veren Icardi'nin, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'daki evini boşalttığı öğrenildi. Avrupa'da kariyerine devam etmek isteyen tecrübeli forvetin, İtalyan takımlarıyla dirsek temasında olduğu ve taleplerini karşılayan bir Serie A ekibiyle sözleşme imzalamaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY KARİYERİ RAKAMLARLA SON BULDU

Sarı-kırmızılı formayla unutulmaz başarılara imza atan ve attığı gollerle şampiyonluklarda başrol oynayan 33 yaşındaki Arjantinli yıldız Galatasaray'da 134 maça çıktı ve 77 gol, 25 asistlik skor katkısı verdi.