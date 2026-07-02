Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
02.07.2026 08:33
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle IMEI kayıt işlemlerinde tek başvuru adresi e-Devlet olurken, diplomatlara yönelik özel uygulamalar ve arızalanan cihazların IMEI değişim süreci yeniden düzenlendi. Öte yandan 2026 yılı için IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak uygulanmaya devam edecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik"te değişikliğe gitti.

Yapılan düzenlemeyle, cep telefonlarının kayıt işlemlerinde kısa mesaj (SMS) ile ilgili ifadeler yönetmelikten çıkarıldı. Yeni uygulamayla birlikte IMEI kayıt işlemlerinde tek resmi başvuru adresinin e-Devlet olduğu açıkça belirtildi.

DİPLOMATLARA ÖZEL IMEI DÜZENLEMESİ

Yeni yönetmelikle Türkiye'de görev yapan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarına yönelik özel IMEI uygulaması da getirildi. Buna göre, yabancı misyon kimlik kartı geçerliliğini koruduğu sürece bu kişilerin telefon kayıt başvuruları yapılabilecek. Kimlik kartının süresi dolan cihazlar için ise 120 günlük ek kullanım hakkı tanınacak.

120 GÜN SONRA KARA LİSTEYE ALINACAK

120 günlük sürenin sona ermesinin ardından söz konusu cihazların IMEI numaraları kullanıma kapatılarak kara listeye alınacak. Kara listeye alınan cihazların yeniden kullanılması halinde ise mobil operatörler durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirmekle yükümlü olacak.

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

ARIZALANAN TELEFONLAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen bir telefonun arızalanması nedeniyle cihazın veya ana kartının değiştirilmesi halinde IMEI değişikliği yapılabilecek. Bunun için ilk kayıt başvuru sahibinin ya da değişimi gerçekleştiren ithalatçı veya imalatçının BTK'ya başvurması gerekecek.

İlk kayıt başvuru sahibi, cihazın kayıt işlemini tamamlamasının ardından üç takvim yılı içerisinde, ilgili IMEI numarasının beyaz listede bulunduğu süre boyunca e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvurunun kabul edilmesi için değişim belgesinde şu bilgilerin bulunması gerekecek:

- Antetli kağıt veya firma kaşesi,

- Değişimi yapan firmanın adı, unvanı ile adresi veya telefon bilgisi,

- Değişimin arıza nedeniyle yapıldığını gösteren ifade,

- Eski ve yeni IMEI numaraları.

YURT DIŞI TELEFONLAR NASIL KULLANILIYOR?

Türkiye'deki fiyatlara göre daha uygun olduğu için yurt dışından telefon satın alan kullanıcılar, cihazlarını kayıt yaptırmadan bir takvim yılı içinde dört ay boyunca kullanabiliyor.

Çift SIM kartlı ya da bir fiziksel SIM ve e-SIM desteğine sahip telefonlarda ise bu süre sekiz aya kadar çıkabiliyor.

İlk dört aylık kullanımın ardından diğer SIM yuvası veya e-SIM devreye alınarak ikinci dört aylık kullanım süreci başlıyor.

4 AYLIK SÜRE NASIL HESAPLANIYOR?

Yurt dışından getirilen telefona Türkiye'deki GSM operatörlerine ait SIM kart takıldığı anda kullanım süresi başlıyor.

Kullanıcıya gönderilen kayıt uyarı SMS'i esas alınarak dört aylık kullanım süresi hesaplanıyor. Sürenin sonunda cihaz ilk IMEI üzerinden iletişime kapatılıyor ve ikinci SIM yuvası veya e-SIM kullanılarak dört ay daha kullanım sağlanabiliyor.

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

MAYIS AYINDA ALANLAR DAHA UZUN KULLANABİLİYOR

Telefonun 1 Mayıs'ta kullanılmaya başlandığı varsayıldığında ilk dört aylık kullanım 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Daha sonra e-SIM veya ikinci SIM yuvası kullanılarak 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ikinci dört aylık kullanım tamamlanıyor.

Yeni takvim yılının başlamasıyla birlikte kullanıcılar, bir sonraki yılın haklarından da yararlanabildiği için telefonu yaklaşık 16 ay boyunca kayıt yaptırmadan kullanabiliyor.

KAYITSIZ TELEFONLAR SATILABİLİYOR

Yaklaşık 16 aylık kullanım süresinin ardından kullanıcılar cihazı yurt dışında ikinci el olarak ya da Türkiye'de yedek parça amacıyla satabiliyor. Dileyen kullanıcılar ise IMEI kayıt ücretini ödeyerek cihazı kullanmaya devam edebiliyor.

ANDROID CİHAZLARDA YASA DIŞI IMEI DEĞİŞİKLİĞİ

Android işletim sistemine sahip bazı telefonlarda yasa dışı yollarla IMEI değişikliği yapılabildiği belirtiliyor.

İnternete bağlanabilen başka bir cihazın IMEI numarası, yurt dışından getirilen telefona tanımlanarak kullanım sağlanabiliyor.

İkinci el veya hurda ancak iletişime kapatılmamış Android telefonların IMEI numaralarının yeni cihazlara işlendiği, bu işlemin yaklaşık bin ila 2 bin lira arasında ücretlerle yapıldığı ifade ediliyor.

iOS işletim sistemine sahip cihazlarda ise bu yöntem uygulanamıyor.

YEDEK TELEFON TAVSİYESİ

Yeni takvim yılına geçildiğinde kara listeye alınan telefonların yeniden aktif hale gelmesi birkaç günü bulabiliyor.

Bu nedenle kullanıcıların geçiş sürecinde yedek bir telefon bulundurmasının faydalı olabileceği belirtiliyor.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ

2026 yılı itibarıyla yurt dışından getirilen cep telefonları için uygulanacak IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor.

Cep Telefonu, E-Devlet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi - Son Dakika

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