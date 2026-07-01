İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı - Son Dakika
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İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

İstanbul\'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
01.07.2026 13:04
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İstanbul Valiliği, artan orman yangını riskine karşı ek tedbirler kapsamında havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satış ve kullanımını 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında yasakladı. Valilik, kararın orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında alındığını belirtti.

İstanbul Valiliği, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı alınan önlemlere bir yenisini daha ekledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının yükselmesi ve orman yangını riskinin artması nedeniyle İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satış ve kullanımının yasaklandığı bildirildi.

16 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Açıklamaya göre yasak, 16 Temmuz 2026 ile 28 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Valilik, kararın artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla mevcut tedbirlere ek olarak alındığını belirtti.

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI DEVAM EDİYOR

Valilik, daha önce yayımlanan 2026/1 sayılı karar kapsamında İstanbul'daki ormanlık alanlara girişlerin de 8 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığını hatırlattı.

Açıklamada, yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte orman yangını vakalarının önlenmesi amacıyla ek tedbirlerin hayata geçirildiği ifade edildi. İstanbul Valiliği, vatandaşların alınan kararlara uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı - Son Dakika
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