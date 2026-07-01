Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

01.07.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya içerik üreticisi Julia Grop, yapay zekâ ile oluşturulan ve viral olan Erling Haaland'ın "ürkme" videosunu taklit etti. Haaland'ın mimiklerini ve hareketlerini birebir canlandıran Grop'un paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Yapay zekâ ile oluşturulan içeriklerin sosyal medyadaki etkisi sürerken, bu kez Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland'ın viral olan "ürkme" videosu yeniden gündem oldu.

İçerik üreticisi Julia Grop, yapay zekâ ile hazırlanan Haaland videosundaki mimik ve hareketleri birebir taklit ettiği bir video paylaştı. Görüntülerde Grop'un, Haaland'ın şaşkınlık ve irkilme anlarını canlandırdığı görüldü.

VİRAL VİDEOYU YENİDEN CANLANDIRDI

Kısa sürede ilgi gören videoda Julia Grop, yapay zekâ ile oluşturulan Haaland videosundaki oturuş pozisyonunu, yüz ifadelerini ve ani tepkiyi taklit etti. Paylaşım, izleyenlerin dikkatini çekti.

Erling Haaland, Sosyal Medya, Norveç, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Murat Ongun’un “Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar“ iddiasına yalanlama Murat Ongun'un "Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar" iddiasına yalanlama
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Ayşe Tokyaz’ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
Fenerbahçe’den TFF’nin kararına tepki Fenerbahçe'den TFF'nin kararına tepki

13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
13:03
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 14:29:34. #7.13#
SON DAKİKA: Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.