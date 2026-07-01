Yapay zekâ ile oluşturulan içeriklerin sosyal medyadaki etkisi sürerken, bu kez Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland'ın viral olan "ürkme" videosu yeniden gündem oldu.
İçerik üreticisi Julia Grop, yapay zekâ ile hazırlanan Haaland videosundaki mimik ve hareketleri birebir taklit ettiği bir video paylaştı. Görüntülerde Grop'un, Haaland'ın şaşkınlık ve irkilme anlarını canlandırdığı görüldü.
Kısa sürede ilgi gören videoda Julia Grop, yapay zekâ ile oluşturulan Haaland videosundaki oturuş pozisyonunu, yüz ifadelerini ve ani tepkiyi taklit etti. Paylaşım, izleyenlerin dikkatini çekti.
Son Dakika › Spor › Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti - Son Dakika
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