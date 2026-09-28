Gökhan Günaydın, fon krizinde içeriden bilgi sızdırıldığını öne sürdü: Gündemde Sayan Kaya vakası var - Son Dakika
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Gökhan Günaydın, fon krizinde içeriden bilgi sızdırıldığını öne sürdü: Gündemde Sayan Kaya vakası var

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Gökhan Günaydın, fon krizinde içeriden bilgi sızdırıldığını öne sürdü: Gündemde Sayan Kaya vakası var
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TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, SPK'nın 17 Eylül işlemlerini iptal etmesine dikkat çekerek işlem durdurma kararının önceden duyulduğunu iddia etti. Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşiyle birlikte o tarihten hemen önce hisselerini Tera'ya satıp 2 milyar lirayla çıktığını öne süren Günaydın, borsadaki kaybın 3 trilyon TL'ye ulaştığını söyledi ve başka isimleri de zamanı geldikçe açıklayacaklarını belirtti.

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, fon soruşturması ile ilgili süreci takip ettiklerini söyleyerek, "800 milyar lirayı dolandırdılar. Bunun ötesinde borsada 3 trilyon TL'lik kayıp var. Bu çoğu insanın evinin barkının dağılması anlamına geliyor" dedi.

'İÇERİDEN BİLGİ AKTARILDI' İDDİASI

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Günaydın, Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık süreciyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı açıklamayı hatırlatan Günaydın, "16 Eylül'den önce talimatı vermişsin; ama gerçekleşmemiş, bu tasfiye kapsamındadır. Yetmiyor. 17 Eylül'deki işlemleri de iptal ediyor. Bunun anlamı açıkça şudur; AKP elitleri paralarını alıp kaçtılar. İçeride kalan vatandaşın üzerine kapı kilitlendi. Peki acaba 17 Eylül'de SPK'nın işlemleri dondurma, durdurma kararını daha evvelden haber almışlar mıydı? Kesinlikle bu haber alındı. İçeriden bilgi aktarıldı ve böylece kaçan kaçtı. AKP elitleri paralarını aldılar, kurtardılar. Fatma Betül Sayan Kaya vakası, yani bütün yatırımcıların şu anda parası içerideyken ve SPK onlara 'Kusura bakma içeride ne kadar para kaldıysa ancak onları paylaşabilirsin' derken o kocasıyla beraber 2 milyarı cebine koydu ve çıktı. Hangi tarihte? 17 Eylül'den hemen önce. Hem de hisse senedini nereye satarak? Tera'ya satarak. Bunun nüfuz kullanımı olmadan gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağını bu memlekette yaşayan ve borsayla ilgili olan herkes bilir. Demek ki içeriden bilgi sızıyor. AKP'liler paralarını alıp kaçıyorlar. İçeride de zavallı vatandaşın çözülemeyen, likiditeye ulaştırılamayan varlıkları kalıyor" diye konuştu.

'BORSANIN BÖYLE DEĞER KAYBI FACİADIR'

Günaydın, borsadaki değer kaybına vurgu yaparak, "500 bin yatırımcı ve 800 milyar lira deniyor. Aslında öyle değil. Bu, borsanın tamamını etkilemiştir. Borsa an itibarıyla 9 ay öncesinin endeksine dönmüştür. 15 bin liraya çıkan borsa endeksi bugün 9 ay öncesinin endeksine 12 bin 500'e düşmüştür. Enflasyonun yüzde 30 olduğu bir ortamda borsanın böyle değer kaybetmesi bir faciadır" diye konuştu.

'BAŞKA İSİMLER DE VAR'

Günaydın, AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlığına tedbir konulmasının önemli bir adım olduğunu söyleyerek, "Diğer atılacak adımları da takip edeceğiz. Onun dışında başka isimler var. Zamanı geldikçe hepsini açıklayacağız. Fatma Betül Sayan Kaya'da olduğu gibi inkar edilemeyecek bir netlikte ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu süreci bütün gücümüzle vatandaş adına takip ediyoruz. 800 milyar lirayı dolandırdılar. Bunun ötesinde borsada 3 trilyon TL'lik kayıp var. Bu çoğu insanın evinin barkının dağılması anlamına geliyor" dedi.

YENİ PARTİ RESEPSİYONA KATILMAYACAK

Günaydın, 1 Ekim'de TBMM'de düzenlenecek resepsiyona katılıp katılmayacaklarıyla ilgili soruya, "30 Eylül'de partimizin genel merkezinde 1 günlük kamp yapacağız. Tüm süreci orada değerlendireceğiz. 1 Ekim'de 14.00'te genel kurul açılacak. Yeni Parti heyeti genel kurulda olacak. Sonra Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yapacağız. Yeni Parti, resepsiyonda olmayacak" dedi.

Kaynak: DHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şenol Erdemir Şenol Erdemir:
    selami nerdesin selami 0 1 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    Önemli değil, içeride zarar etmiş fon sahiplerinin zararını bizim vergiler ile öderiz olur, olayı bu kadar büyütmenin anlamı yok bence,sadece 3 trilyon TL'lik bir kayıp var,biz neleri atlattık bunuda atlatırız Allah'ın izniyle.Sabretmek, şükretmek gerekir, porsiyonları ufaltıp, kemerleri sıktım mı atlatırız bu krizi. 1 0 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    aynen doğru diyon Mehmet kardeş ama suçluları kesinlikle Eko nun yanına Silivri ye atsınlar 1 0
  • monşer null monşer null:
    Haklısın 0 0 Yanıtla
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