Babacan: Hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalı - Son Dakika
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Babacan: Hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalı

01.07.2026 13:43  Güncelleme: 13:44
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1 Temmuz itibarıyla asgari ücret ve en düşük emekli maaşına ara zam yapılması çağrısında bulundu. Ara zam verilmemesini "hak gasbı" ve "kul hakkına girmek" olarak nitelendiren Babacan, emeklilerin insan onuruna yakışır bir yaşam süremediğini söyledi. Babacan ayrıca, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin kararını sert sözlerle eleştirerek bunun Gazze'deki gelişmeleri gölgelemeye yönelik olduğunu savundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, konuşmasında hem ekonomik gelişmelere hem de dış politikaya ilişkin açıklamalar yaptı.

İSRAİL'İN KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanımasına tepki gösteren Babacan, kararın Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde alınmasının "tam bir saçmalık" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Ermenistan ile geçmişte yaşanan konuları konuştuğunu ve bunların tarihçiler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Babacan, "İşi tarihçilerle konuşalım ve onlar bu işlere baksın, biz yarınlara bakalım diyoruz. İsrail hükümeti kendi ayıbını, soykırımını, suçunu örtmek için geçmişte çare arıyor" dedi.

Kararın "soykırım sabıkalıları tarafından alındığını ve savaş suçluları tarafından onandığını" öne süren Babacan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun soykırım suçu nedeniyle tutuklanma korkusuyla birçok ülkeye seyahat edemediğini savundu.

Babacan, "Bunların niyeti belli; Gazze'de yaptıkları soykırımı perdelemek ve kamuoyunun ilgisini başka bir alana çekmeye çalışmaktır. Biz her platformda ülkemizin tezlerini kararlılıkla, soğukkanlılıkla ama güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de on binlerce masumun ölümünden sorumlu olanlar ise er ya da geç yargı önüne çıkacak, hesap verecek ve her birinden de tek tek hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

"AÇLIK SINIRI 35 BİN 759 LİRAYA ÇIKTI"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, TÜRK-İŞ'in açıkladığı verilere göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 35 bin 759 liraya yükseldiğini belirtti.

Yılbaşında açlık sınırının 30 bin 143 lira olduğunu hatırlatan Babacan, "Yılbaşından bugüne vatandaşlarımızın sadece gıda harcamalarına yüzde 18,6 zam gelmiş" dedi.

"ARA ZAM VERMEMEK HAK GASBIDIR"

Asgari ücretin yıl başında belirlendiğini ve geçmiş yıllarda 1 Temmuz'da ara zam uygulandığını ifade eden Babacan, hükümetin geçen yıl ve bu yıl ara zam vermemekte ısrar ettiğini söyledi.

Babacan, "Yılbaşındaki 33 bin liranın satın alma gücü bugünün 40 bin lirası oldu. 1 Temmuz'da asgari ücrete ara zam vermemek hak gasbıdır, kul hakkına girmektir" diye konuştu.

En düşük emekli aylığının da güncellenmesi gerektiğini belirten Babacan, yıl başında 20 bin lira olarak belirlenen maaşın açlık sınırının altında kaldığını söyledi.

"EMEKLİLER İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR HAYAT SÜREMİYOR"

Emeklilerin yaşam koşullarına dikkat çeken Babacan, "Emeklilerine insanca bir yaşam şartı sunmayan, emeklilerin insan onuruna yakışır bir hayat sürmediği bir ülkeye, 'Demokrasi, hukuk devleti, hukukun üstünlüğünün olduğu, adaletli bir ülke' denmez. Bir an önce bu hak kayıpları giderilmelidir. 1 Temmuz'da hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Babacan: Hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalı - Son Dakika

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