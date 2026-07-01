Terzide 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleliden şüpheliye linç girişimi - Son Dakika
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Terzide 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleliden şüpheliye linç girişimi

Terzide 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleliden şüpheliye linç girişimi
01.07.2026 13:50
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir terzi dükkanında 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddiası sonrası vatandaşlar iş yerinin önüne geldi. Kalabalık, şüpheliye linç girişiminde bulundu.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir terzi dükkanında 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddiası üzerine mahalle karıştı. Olayın duyulmasının ardından iş yerinin önünde toplanan vatandaşlar, şüpheliye tepki gösterdi.

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Olay, saat 23.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi C Caddesi'nde bulunan bir terzi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi, 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Çocuğun yaşadıklarını ailesine anlatmasının ardından kısa sürede çok sayıda kişi iş yerinin önünde toplandı.

Terzide 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleliden şüpheliye linç girişimi

Kalabalığın tepkisi üzerine şüpheli olduğu belirtilen iş yeri sahibi kendisini dükkana kilitledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, artan gerginlik nedeniyle çevik kuvvet ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Polis, cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Terzide 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleliden şüpheliye linç girişimi

POLİS KORUMASINDA GÖTÜRÜLDÜ

Tepkilerin dinmemesi üzerine taciz iddiasının şüphelisi olduğu belirtilen iş yeri sahibi, polis ekipleri tarafından dükkandan çıkarılarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sultangazi, İnceleme, 3. Sayfa, İstanbul, Polis, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Terzide 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleliden şüpheliye linç girişimi - Son Dakika

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