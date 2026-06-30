Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Varşova– Tel Aviv seferini yapan Polonya merkezli LOT Havayolları'na ait bir yolcu uçağının, Bulgaristan hava sahasında "uçak kaçırma" anlamına gelen “7500” acil durum kodunu yayınlaması üzerine alarm durumuna geçildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha sonra Türk hava sahasına giren uçak için uluslararası havacılık prosedürleri anında devreye sokuldu. Mürettebatın "Herhangi bir olumsuzluk yok" yönündeki ilk beyanına rağmen tedbiri elden bırakmayan Türk makamları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki adet F-16 savaş uçağını acil kodla havalandırdı. F-16'lar, Türkiye semalarına giren Polonya uçağını yakın takibe başladı ve rota boyunca adım adım refakat etti.
Gelişmeler üzerine acil rota değişikliğine giden uçak için Bulgaristan makamları da devreye girdi. Bulgar yetkililerin iniş izni vermesinin ardından, yolcu uçağının Burgaz Havalimanı'na yönelmesi için Türk hava sahasını yeniden kullanmasına müsaade edildi. Türk F-16'larının takip ettiği yolcu uçağı, yerel saatle 17.12'de Burgaz Havalimanı'na sorunsuz ve güvenli bir iniş gerçekleştirdi.
LOT Havayolları tarafından yapılan ilk incelemede, gökyüzünü alarma geçiren olayın fiili bir kaçırma teşebbüsü olmadığı, uçağın pilotu tarafından yanlışlıkla “7500” kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı belirlendi. Bakanlık, havada hareketli saatlerin yaşanmasına neden olan süreçle ilgili resmi makamlar arası koordinasyonun ve takibin titizlikle sürdüğünü bildirdi.
Son Dakika › ulaştırma ve altyapı bakanlığı › Türk hava sahasında alarm: Kaçırılma kodu veren Varşova-Tel Aviv uçağı için F-16’lar havalandı - Son Dakika
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