Los Angeles Lakers, LeBron James'e veda etti - Son Dakika
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Los Angeles Lakers, LeBron James'e veda etti

Los Angeles Lakers, LeBron James\'e veda etti
30.06.2026 21:13
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Los Angeles Lakers, yıldız basketbolcu LeBron James ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "LeBron James'e hem saha içinde hem de saha dışında gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz. O, Lakers ailesinin her zaman değerli bir parçası olarak kalacak" denildi.

NBA ekibi Los Angeles Lakers, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran süper yıldız LeBron James ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.

LAKERS'TAN LEBRON'A VEDA

Lakers yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, efsane oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilerek "LeBron James'e hem saha içinde hem de saha dışında gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz. O, Lakers ailesinin her zaman değerli bir parçası olarak kalacak." ifadelerine yer verildi. 

YENİ ADRESİ İÇİN İDDİALAR

LeBron'un yeni takımı merakla beklenirken, Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Golden State Warriors en güçlü adaylar olarak görülüyor.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI 

Kariyerinde 2018 yılından bu yana Los Angeles Lakers formasını giyen LeBron James, bu süreçte takımıyla bir kez NBA şampiyonluğu, bir kez de NBA Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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Son Dakika Spor Los Angeles Lakers, LeBron James'e veda etti - Son Dakika

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