NBA ekibi Los Angeles Lakers, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran süper yıldız LeBron James ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.
Lakers yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, efsane oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilerek "LeBron James'e hem saha içinde hem de saha dışında gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz. O, Lakers ailesinin her zaman değerli bir parçası olarak kalacak." ifadelerine yer verildi.
LeBron'un yeni takımı merakla beklenirken, Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Golden State Warriors en güçlü adaylar olarak görülüyor.
Kariyerinde 2018 yılından bu yana Los Angeles Lakers formasını giyen LeBron James, bu süreçte takımıyla bir kez NBA şampiyonluğu, bir kez de NBA Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Son Dakika › Spor › Los Angeles Lakers, LeBron James'e veda etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?