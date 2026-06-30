Kartal'da Yol Verme Tartışması Kavga ve Kaza ile Bitti - Son Dakika
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Kartal'da Yol Verme Tartışması Kavga ve Kaza ile Bitti

Kartal\'da Yol Verme Tartışması Kavga ve Kaza ile Bitti
30.06.2026 20:24
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Hafif ticari araç sürücüsü motokurye ile tartıştı, geri viteste servis minibüsüne çarptı ve kavga çıktı.

KARTAL'da trafikte seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile motokurye arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada aracını geri viteste unutan sürücü arkadan gelen servis minibüsüne çarptı. Yaşananlar başka bir motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi.

Olay saat 18: 30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Spor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki hafif ticari araç sürücü ile motokurye arsında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü araçlarını durdurarak tartışmaya devam ederken hafif ticari araç sürücüsü aracını geri viteste unutarak seyir halindeki servis minibüsüne çarptı. Bunun üzerine aracından inen sürücü motokuryeye yumruk atarak saldırmaya başladı. Çevredeki kişilerin araya girmesiyle son bulan kavga trafikteki başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

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