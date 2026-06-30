Çöp poşeti ile yüzünü saklayıp, çay ocağını yaktı - Son Dakika
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Çöp poşeti ile yüzünü saklayıp, çay ocağını yaktı

30.06.2026 20:45
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Kırıkkale’de gece saatlerinde bir çay ocağında çıkan ve itfaiye ekiplerince diğer dükkanlara sıçramadan söndürülen yangının arkasından kundaklama çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçirerek iş yerini ateşe verdiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kırıkkale’de merkez ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nden bulunan bir çay ocağında gece saatlerinde yangın çıktı.

ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çöp poşeti ile yüzünü saklayıp, çay ocağını yaktı

ÇÖP POŞETİ İLE YÜZÜNÜ SAKLAYIP ATEŞE VERMİŞ

İş yerinde hasara yol açan yangının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yangını tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçiren bir kişinin çıkardığını tespit etti.

Çöp poşeti ile yüzünü saklayıp, çay ocağını yaktı

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çöp poşeti ile yüzünü saklayıp, çay ocağını yaktı
Kaynak: DHA

Kırıkkale, İtfaiye, Güncel, Gündem, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Kırıkkale Çöp poşeti ile yüzünü saklayıp, çay ocağını yaktı - Son Dakika

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