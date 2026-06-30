Çöp poşeti ile yüzünü saklayıp, çay ocağını yaktı

Kırıkkale’de merkez ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nden bulunan bir çay ocağında gece saatlerinde yangın çıktı.

ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÇÖP POŞETİ İLE YÜZÜNÜ SAKLAYIP ATEŞE VERMİŞ

İş yerinde hasara yol açan yangının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yangını tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçiren bir kişinin çıkardığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.