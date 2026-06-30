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Hararet Yapan Araca Müdahale Riskli

Hararet Yapan Araca Müdahale Riskli
30.06.2026 11:59
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Erzurum'da motoru hararet yapan Lütfü Korkmaz, aceleci davranarak yaralandı, sürücüleri uyardı.

Erzurum'da hararet yapan otomobiline motor soğumadan müdahale ederken devir daim hortumundan fışkıran sıcak suyla yaralanan Lütfü Korkmaz, sürücüleri bu tür durumlarda acele etmemeleri konusunda uyardı.

Oltu'da yaşayan 61 yaşındaki 5 çocuk babası inşaat ustası Lütfü Korkmaz'ın kullandığı otomobil, bir süre önce torunlarıyla Erzurum il merkezinden Oltu ilçesine gittiği sırada hararet yaptı.

Aracını yol kenarına çeken Korkmaz, sıcakta torunlarını bekletmemek için aceleyle aracın çalışmayan fan tesisatını kontrol etti. Bu sırada motorun aşırı ısınması sonucu devir daim hortumu patladı.

Karnı, göğsü, yüzü ile vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Korkmaz, ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

"Aceleci davrandım, motorun soğumasını beklemedim"

Hastanede tedavisi süren Korkmaz, AA muhabirine, yolculuk sırasında hararet yapan aracının kaputunu açtıktan sonra talihsiz olayın yaşandığını söyledi.

Torunlarıyla Erzurum'dan Oltu'ya gittiğini anlatan Korkmaz, "Arabanın harareti yükselince fan devreye girmedi, kontrol edeyim derken hortum patladı, antifriz yüzüme geldi. Aceleci davrandım, motorun soğumasını beklemedim. Bekleseydim bunlar yaşanmayacaktı. Kaputu açtım, fişleri kontrol ettiğim sırada devir daim hortumu patladı." dedi.

Korkmaz, vücudunda derin yanıklar oluştuğunu ifade ederek, başına gelen olayın aceleciliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

"Ben yandım, başkaları yanmasın"

Bu olayı başkalarının yaşamaması için tavsiyelerde bulunan Korkmaz, "Arabada torunlarım vardı, sıcakta beklememeleri için aceleyle bu hatayı yaptım. Ben yandım, başkaları yanmasın. Aracı hararet yapan sürücüler önce aracı durdurup bir süre beklesin ve kaputu öyle açsın. 15-20 dakika sonra zaten motor soğuyor." diye konuştu.

Korkmaz, tedavisinin sürdüğünü ve iyileşeceği günü beklediğini belirterek, hastanenin yanık tedavi merkezindeki hizmetlerden çok memnun kaldıklarını, personelin kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade etti.

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da göğüs ve yüz bölgesinde ikinci derece derin yanıkları olan Korkmaz'ın bir süre daha tedavisinin süreceğini aktardı.

Motor ustası Cengiz Kocaoğlu da hararet yapan aracın motorunun durdurulmadan güvenli alanda bekletilmesi gerektiğini söyleyerek, "Hararet durumunda kalorifer açılmalı, araç güvenli alanda bekletilerek motorun soğuması sağlanmalıdır. Kesinlikle hararet yapan araca müdahale edilmemeli. Hararet yapan aracın su haznesindeki yüksek basınç nedeniyle fışkıran sıcak su hem araca hem de şahsa zarar verir. Zamanla eskiyen ve yıpranan hortumlarda su kaçağı oluşur, su kaçağı da hararete neden olur. Bu tarz durumlarda ise sürücünün müdahale etmemesi gerekir, mutlaka uzman kişilerden yardım alarak aracı servise götürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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