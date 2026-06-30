Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor - Son Dakika
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Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor

30.06.2026 14:57
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında komedyen Deniz Göktaş'ın hedef alınmasını tepki göstererek, "Üzerine konuşulmaya başlanınca açtım, tamamını izledim. İktidarı da eleştiriyor, bizi de eleştiriyor. Saraçhane'yle, mitinglerle ilgili kısımlarda dalga geçiyor. Ekrem Başkan'ı da eleştiriyor, okuduğu kitaplar üzerinden şaka yapıyor. Deniz kardeşime söz veriyorum Erdoğan'la olan 30 yıllık yolculuğunu sonlandıracağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Partimize yönelik saldırının ardından Ankara'da oturmadık. Cadde cadde, sokak sokak mücadelemizi büyütüyoruz. Başkasının planına göre değil milletin hesabına göre apılan siyaseti milletimizle ilmek ilmek örüyoruz. Makamlar, binalar yok ama bazen bir kamyon kasası arkasında, bazen bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz. Diyarbakır'da biz karşılayan kıymetli bir isim üzerimde bir selam var dedi. avukatlarını çağırmış, genel başkanı karşılayacağını duydum CHP Genel Başkanı Özel'e selamlarımızı ilet dedi. Sayın Demirtaş'ın selamlarını aldık, başımızın gözümüzün üstüne koyduk."

ROJİN KABAİŞ VE GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLELERİNE ZİYARET

"Rojin Kabaiş'in ailesinin yanındaydık. Ailenin kaygılarının, şüphelerinin, sorularının yanıtlanmadığı bir süreç yaşanıyor. Iğdır'da bir minare inşaatında taş taşıyor, izin günlerinde Van'a koşup kızı için adalet arıyor. Rojin'in vücudunda iki erkek DNA'sı bulundu hala bize bir şey demeyip intihar etti kabul edin diyenler var. biz bunları okuduk ama böyle söyleyeyim mi dedim. Allah aşkına söyle, millet bilsin dediler. Rojin Kabaiş'in ailesinin adalet arayışından herkesin haberdar olması ailenini inancına katkı sağlayacak.

Gülistan Doku'nun annesi ilk gün nasılsa öyle. İki gözü iki çeşmeydi yine iki gözü iki çeşme. Anne ve kardeşlerin bir feryadı var. Biz bir an önce mezarımız olsun istiyoruz, emniyet aşamasında da 24 ağır şüpheli var ama süreç orada durdu diyorlar."

NATO ÖNLEMLERİNE VE TUTUKLAMALARA TEPKİ

"NATO Zirvesi olacak, yabancı liderler gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, Meclis'i, bakanlıkları kamu kurumlarını, sokakları kapatan bir acayip OHAL var. Bir de NATO Zirvesi sırasında eylem olabilir şüphesiyle yapılan operasyonlar ve 178 kişinin tutuklanması var. Bunu kimse cümlede kullanıp, tweet atıp tepki gösterip sonra da sakın normalleştirmesin. Bu mesele bırakın Türkiye'de yaşananlar açısından, demokrasi açısından yaşanan her şey bir yana bu ülkede 2014 yılı kasım ayında Meclis'e o dönemin AKP'si Adalet Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'nın da görüşleri alınarak bakanlar kurulundan bir kanun tasarısı sevk ettiler. İki başlık vardı. İç güvenlik paketi içinde yer alır. Biri önleyici gözaltıydı, diğeri koruyucu gözaltıydı. Dünya kadar tartışıldı. Meclis'te komisyonda savunurken alman hukukunda var dediler. Açtık okuduk. bir kanun nasıl uygulanmalı diye uygulamacıya yön gösteren katalogları okuduk. Kişi elinde benzin bidonu ve çakmakla kendini yakmak üzereyken yapılan gözaltıya koruyucu gözaltı denir. Süresi şununla sınırlıdır, derhal gerekli, kurumlara gidip izah edilir. Aksi halde gözaltı sonlanır. NATO Zirvesi'nden önce pikniğe giden TEMA gönüllülerini tutukluyorlar. Gazetecileri, akademisyenleri, sivil toplum temsilcilerini tutukluyorlar; 'NATO Zirvesi'nde eylem yapacaklar' diye. 30 yıl öncesinde, 40 yıl öncesinde kalmış örgütlerin isimlerini söyleyip bu örgütlere üyelikle suçluyorlar. Ve diyorlar ki; 'bunlar gelir, burada eylem yapar'"

DENİZ GÖKTAŞ'A DESTEK: 30 YILLIK YOLCULUĞUNU SONLANDIRACAĞIM

"Ülkemizde uzun zaman sonra siyasi mizah yapan genç bir kardeşimiz var. Üzerine konuşulmaya başlanınca açtım, tamamını izledim. İktidarı da eleştiriyor bizi de eleştiriyor. Ekrem Başkanı eleştiriyor, şaka yapıyor. Hepimiz de güldük. O sırada Erdoğan'ı da eleştiriyor. Terapistliğini isterim ama beni tutamazlar diyor. Bu kadar. Kuran'a hakaret bilmem ne! Dini değerlerle alay bilmem ne falan. İktidara yakın kalemler hedef tahtasına aldı gencecik çocuğu. şimdi efendi yurtdışına kaçtı mı gelecek mi... Şakadan anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda.

Gençlere sesleniyorum; sanmayın ki böyledir. Sanmayın ki cumhurbaşkanı, bakan, genel başkanların böyle bir dokunulmazlığı var. Kimsenin böyle bir dokunulmazlığı yok. Bunlardan öncekiler bunun elli katına tahammül etti, tahammülü geç takdir ettiler. Bir ülkede mizah varsa o yöneticide özgüven vardır. Bugün yaşanan acziyettir. güçlü lider falan değildir. Güçlü liderlerin karikatürden, şakadan dizi titremez. Söz veriyorum; diyor ya Erdoğan'la 30 yıllık yolculuğum var diye. Deniz kardeşime söz veriyorum Erdoğan'la olan 30 yıllık yolculuğunu sonlandıracağım."

"FRANKENSTEIN CANAVARIN KENDİSİ DEĞİL, ONU ÜRETEN DOKTORDUR"

"Erdoğan’ın bütün hesabı CHP’yi karpuz gibi ortadan bölmekti. Sapını bile alamadılar. Erdoğan 'Ben bu işni hiçbir yerinde yokum' diyor. Ben komedyen Deniz Göktaş'a açılan soruşturmanın hiçbir yerinde yokum diye açıklama yapıyor muyum? Böyle bir açıklamaya ihtiyaç duymuyorsam yokum. Herkes neyin ne olduğunu görmekte millet de bu işi ben söylüyorum diye değil hissettiği için bu tepkiyi veriyor. Kendini izah ederken bilmediği konulara girip çıkıyor. Geçen gün diyor ki 'CHP'liler bir Frankenstein ürettiler ceremesini çekiyorlar.' Frankenstein canavarın kendisi değil, onu üreten doktor. Yazan da yanlış yazmış. Bir katkım olsun aynı çatı altında çalışmışlığımız var. Frankenstein aranıyorsa bugünkü Sabah gazetesine bakmak lazım. Canavarı bizim buralarda değil Adalet Bakanlığı tarafında aramak lazım."

Özgür Özel, Siyaset, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Mizah saka elestiri yoksunu bir toplumuz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor - Son Dakika
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