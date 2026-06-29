Japon futbolcular, Brezilya'ya elendiği için taraftarların önünde eğilerek özür diledi

FIFA Dünya Kupası son 32 turunda büyük bir heyecana sahne olan maçta Brezilya ile Japonya, Teksas’ın Houston şehrindeki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

JAPONYA'DA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Güçlü rakibi karşısında sergilediği dirençli futbola rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan Japonya, turnuvaya erken veda etmenin büyük üzüntüsünü yaşadı.

TARAFTARLARDAN EĞİLEREK ÖZÜR DİLEDİLER

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil sahada duygusal anlar yaşandı. Elenmenin verdiği derin üzüntüye rağmen Japon milli takımı oyuncuları, kendilerini yalnız bırakmayan futbolseverleri unutmadı. Tribünleri dolduran binlerce taraftarının önüne giden samuraylar, kendilerine turnuva boyunca verilen büyük destek için teşekkür etmek ve beklentileri karşılayamadıkları için özür dilemek amacıyla taraftarlarını uzun süre eğilerek selamladı.

HAREKETLERİ ALKIŞ TOPLADI

Japon oyuncuların bu tavrı ve saygılı duruşu, stadyumdaki tüm futbolseverler olmak üzere sosyal medyada da büyük alkış topladı.