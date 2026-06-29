FIFA Dünya Kupası son 32 turunda büyük bir heyecana sahne olan maçta Brezilya ile Japonya, Teksas’ın Houston şehrindeki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Güçlü rakibi karşısında sergilediği dirençli futbola rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan Japonya, turnuvaya erken veda etmenin büyük üzüntüsünü yaşadı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil sahada duygusal anlar yaşandı. Elenmenin verdiği derin üzüntüye rağmen Japon milli takımı oyuncuları, kendilerini yalnız bırakmayan futbolseverleri unutmadı. Tribünleri dolduran binlerce taraftarının önüne giden samuraylar, kendilerine turnuva boyunca verilen büyük destek için teşekkür etmek ve beklentileri karşılayamadıkları için özür dilemek amacıyla taraftarlarını uzun süre eğilerek selamladı.
Japon oyuncuların bu tavrı ve saygılı duruşu, stadyumdaki tüm futbolseverler olmak üzere sosyal medyada da büyük alkış topladı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Japon futbolcular, Brezilya'ya elendiği için taraftarların önünde eğilerek özür diledi - Son Dakika
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