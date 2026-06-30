CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi

30.06.2026 17:22
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yeni görevden alma kararlarını açıkladı. Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanının ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini söyledi.

CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

26 İL BAŞKANININ ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, parti yönetiminde alınan köklü değişim kararlarını açıkladı. Sarı, partinin kurumsal kimliğine zarar veren tutumlar sergilendiği gerekçesiyle 26 il başkanının görevden alındığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca,7 il başkanının da kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi. Görevden alınan illerde parti tüzüğü gereği en kısa sürede yeni görevlendirmelerin yapılacağı ifade edildi.

Görevden alınan iller

Ağrı ve Ağrı Merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas, Tunceli.

7 İL BAŞKANI İÇİN İHRAÇ TALEBİ

CHP Sözcüsü Sarı, "7 il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disiplin süreci uygulamasına karar verilmiştir. Bu il başkanlarımız; Denizli Ali Osman Horzun, Muğla Nail Kızıl, Eskişehir Talat Yıldız, Sinop Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce Özcan Dağıstanlı, Kars Onur Ulaş ve Tunceli Berkay Gündoğan." dedi.

Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'de yeni il başkanları görevlendirilecek. Ayrıca Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanları hakkında tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
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SON DAKİKA: CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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