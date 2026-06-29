Selahattin Demirtaş'tan komedyen Deniz Göktaş'a mektup: O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'tan komedyen Deniz Göktaş'a mektup: O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım

Selahattin Demirtaş\'tan komedyen Deniz Göktaş\'a mektup: O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım
29.06.2026 23:03
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ölü Deniz" isimli gösterisi sonrası hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş’a hitaben bir mektup kaleme aldı. Göktaş’ın tutuklanma ihtimaline ironik bir dille yaklaşan Demirtaş, "O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım, nitekim hapishaneler aynı anda iki adet böyle mahpusu kaldıramaz. Az kaldı!” dedi

Yaklaşık 9 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisiyle gündem olan ve hakkında "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş’a bir mektup yazdı.

“O HAPSE GİRERSE BEN BU DEFA KESİN ÇIKARIM”

Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı ve esprili bir dille kaleme aldığı mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Avukatlarım dediler ki "Deniz Göktaş diye genç bir adam var, siyasi mizah yapmak suretiyle çaktırmadan senin koltuğuna göz dikmiş, haberin olsun!" Dedim "Şu andaki koltuğuma mı?", "Evet" dediler "Öyle görünüyor ki bugün yarın tutuklanır.". "Hadi inşaallah, hayırlısı" dedim. O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım, nitekim hapishaneler aynı anda iki adet böyle mahpusu kaldıramaz. Az kaldı!

Böylesi genç yetenekleri teşvik ve tahrik etmek de boynumuzun borcudur. Bak güzel kardeşim; kesinlikle doğru yoldasın, aynen dewamke. Bu arada bana bazen "Selo" diyenler oluyor, ben de sana kısaca "Denyo" diyebilir miyim? Gerçi bu olmadı, senin ismini kısaltamıyoruz. Hatta assalar da, kesseler de olmuyor; Deniz her zaman Deniz olarak kalıyor. Neyse, ben sana mecburen kısaca Deniz diyeceğim.

“YILMAZ, CEM FALAN BENİM YERİME GELİRLER DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM DE BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTILAR”

Bak, Deniz kardeş; koltuğuma göz dikmeni takdirle karşıladım hatta tatlı bir telaş, fazlaca umut da var. On yıldır bu günü bekliyorum; Yılmaz, Cem falan benim yerime gelirler diye düşünmüştüm de denyolar beni hayal kırıklığına uğrattılar. Fakat sen öyle değilsin canım kardeşim, sende o ışık var, başaracaksın illa ki. Çaban, mücadelen, gayretin mutlaka sonuç verecek, vazgeçme lütfen.

Baktın sabahın köründe kapına dayanmıyorlar, ki en kötüsü bu şekilde beklemektir, durma sen git. Taksim'e git mesela, avukatlarımın sana ileteceği iki tane sağlam sloganı sol yumruk havada, hançereni yırtarcasına meydanın ortasında haykır, akşamına koltuğum senindir inşaallah.

"SANIRSIN KIYAFET YERYÜZÜNDE BİR TEK TÜRKİYE'DE SATILIYOR"

Sana bir de Abi tavsiyesi; "Yurt dışına kaçmadım ki, iki şort, iki tişörtle yurt dışına mı kaçılır", şeklindeki argümanın pek sağlam olmamış. Sanırsın kıyafet yeryüzünde bir tek Türkiye'de satılıyor, dünyanın geri kalanı halen incir yaprağıyla geziyor! Öyle olmaz, yemezler bunları. Misal şöyle inandırıcı bir şeyler uydur "Ya yeminle altın fiyatları dip yapınca daha dün bir çeyrek aldım, haftaya yine tavan yapınca satcam. Çeyreği Türkiye'de bırakıp kaçar mıyım ya!".

Takdir yine de senindir Deniz kardeş, bu halk her halükârda Deniz'leri sever. Üstelik tuhaftır ki dönmeyen Deniz'leri daha çok severler. Olan bana olacak ya neyse, yapacak bir şey yok.

"EĞER Kİ GÖSTERİSİNDE BANA DA GİYDİRMİŞSE TUTUKLAYIN TABİ"

Son olarak yetkililere de seslenmek isterim; bu genç arkadaşımız tam olarak neler söylemiş bilemiyorum ama bırakın da gençler korkmadan, özgürce düşünüp, konuşsun, gülsünler bari. Toplumsal gelişme, ilerleme için özgürlükler şarttır, olmazsa olmazdır, gençleri engellemeyin lütfen.

Not: Eğer ki gösterisinde bana da giydirmişse tutuklayın tabi, o ayrı.”

Demirtaş'ın mektubu şu şekilde;

Selahattin Demirtaş'tan komedyen Deniz Göktaş'a mektup: O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Selahattin Demirtaş Selahattin Demirtaş'tan komedyen Deniz Göktaş'a mektup: O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım - Son Dakika

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