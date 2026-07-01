Türkiye\'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu, Freedom Holding Corp.'un iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler A.Ş.'nin Turkish Bank A.Ş.'yi satın almasına onay verdi.

Onay kapsamında Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., bankanın sermayesinin yüzde 99,32'sini devralacak.

SATIN ALMA SADECE TÜRKİYE FAALİYETLERİNİ KAPSIYOR

Taraflar arasında Şubat 2026'da imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi kapsamında satın alma işlemi yalnızca Turkish Bank A.Ş.'nin Türkiye'deki faaliyetlerini kapsıyor.

TurkishBank Group'un Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bankacılık faaliyetleri ile diğer grup şirketleri ise anlaşmanın dışında bırakıldı. Bankanın faaliyetleri, yeni dönemde de Türkiye'deki düzenleyici kurumların denetimi altında devam edecek.

"TÜRKİYE'DE DİJİTAL EKOSİSTEM KURACAĞIZ"

Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, Türkiye pazarının stratejik önem taşıdığını belirterek, Kazakistan'da başarıyla uyguladıkları dijital finans modelini Türkiye'ye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Turlov, "İki yıldan kısa sürede 5,67 milyon kullanıcıya ulaşan Freedom SuperApp modelini, potansiyeli çok daha büyük olan Türkiye'de de hayata geçirmek istiyoruz. Bu satın alma, hedefimiz için güçlü bir temel oluşturacak." ifadelerini kullandı.

KAZAK SERMAYESİNİN İLGİSİ SÜRÜYOR

Turkish Bank'ın devriyle birlikte Kazakistan merkezli şirketlerin Türkiye finans sektöründeki yatırımları da büyümeye devam etti. Geçen hafta Kaspi.kz'nin Rabobank A.Ş.'yi satın almasına yönelik onay süreci tamamlanırken, Şekerbank da uzun yıllardır Kazak sermayesinin ortak olduğu bankalar arasında yer alıyor.

Türkiye bankacılık sektöründe son dönemde gerçekleşen bu işlemler, Kazak yatırımcıların sektöre ilgisinin arttığını ortaya koyuyor.