İki yıldız sahanın ortasında birbirine girdi

Belçika Milli Takımı, Senegal ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarına hem gerilimi hem de büyük bir heyecanı aynı anda yaşattı. Mücadelede 2-0 geriye düşen Belçika cephesinde, alınan kötü skorun faturası saha içindeki sinirleri iyice gerdi ve takım içinde soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu.

SU MOLASINDA YILDIZLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Hakem tarafından verilen su molası, taktik konuşmalardan çok futbolcular arasındaki tartışmaya sahne oldu. Takımın iki önemli yıldızı Youri Tielemans ve Leandro Trossard arasında saha kenarında hararetli bir sözlü atışma başladı.

Kısa sürede alevlenen tartışmada iki futbolcu sinirlerine hakim olamazken, araya giren isim Rudi Garcia oldu. Garcia'nın müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen ve birbirlerinden uzaklaştırılan Tielemans ile Trossard, maçın ilerleyen dakikalarında birbirlerine asist yaptı.

3 DAKİKADA MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Sahadaki bu kriz ortamının takımın motivasyonunu tamamen düşüreceği beklenirken, futbol sahalarında ender görülen bir reaksiyon ortaya çıktı. Kavgadan kısa bir süre sonra toparlanan Belçika takımı, rakip kalede baskısını artırarak sadece 3 dakika içerisinde üst üste bulduğu 2 golle skoru dengelemeyi başardı.

KAVGADAN ASİSTE

Gecenin ve maçın en ilginç detayı ise beraberlik golünde yaşandı. Su molasında birbirlerinin üzerine yürüyen ikili, Belçika'yı ipten alan golde başrolü paylaştı. Leandro Trossard'ın yaptığı şık asisti ağlarla buluşturan isim Youri Tielemans oldu.