Bolu Belediyesi\'nde 10 kişiye zimmet ve aklama gözaltısı

BOLU Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da olduğu 10 kişi, 'Zimmet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltına alındı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görevinden uzaklaştırıldı. Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tanju Özcan hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla dava açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah erken saatlerde Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ile birlikte belediye iştiraki şirketlerinde görevli İ.Ç., O.Ö., S.G., V.Y., S.G., Y.G., İ.G., D.M. ve A.K., 'Zimmet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde ve belediyeye ait birimlerde aramalar yapılarak bazı dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.