Tamar Tanrıyar\'a ait YouTube kanalına erişim engeli getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Kuşadası Limanı'nda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tamar Tanrıyar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Tamar Tanrıyar'a ait "Siber Haber" adlı YouTube kanalının erişime engellenmesine karar verdi. Kararın, dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirildiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Tanrıyar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sessizliğini bozdu.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Tanrıyar, Albayrak ailesine ilişkin daha önce dile getirdiği iddialarının arkasında olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte resmi yolları izleyeceğini söyledi.

Paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edeceğini de açıklayan Tanrıyar, "Bir şekilde Cumhurbaşkanımızın beni kabul etmesini isteyeceğim ve randevu talep edeceğim. Hatta yapmam gereken o kadar çok haber var ki… Ama önce Cumhurbaşkanımızla paylaşmam lazım onları. Böyle buradan seslenerek değil, resmi yoldan bir talepte bulunacağım." ifadelerini kullandı.

"İFTİRALARA CEVAP VERMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Tanrıyar, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vermeyeceğini belirterek, açıklamalarını kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığını ifade etti.

Videoda, "Bana iftiralar atmaya kalkanlara cevap bile vermeyeceğim ama sessiz çoğunluk emin olsun diye, o iftiracılara değil ama sessiz çoğunluğa bazı şeyleri anlatmam gerektiğine inanıyorum." sözlerine yer verdi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar, Kuşadası Limanı'nda gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TAMAR TANRIYAR KİMDİR?

Haçik Oner'in büyük kızı olan Tamar Oner Tanrıyar, 1982 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitiminin ardından Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Ancak sinemaya olan ilgisi nedeniyle üniversite eğitiminin ikinci sınıfında okulunu dondurarak sinema ve dizi sektöründe çalışmaya başladı.

2021 yılında yaklaşık 10 aydır nişanlı olduğu Can Tanrıyar ile, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen nikahlarını aile bireylerinin katıldığı sade bir törenle gerçekleştirdi.

Son dönemde özellikle YouTube ve diğer dijital mecralarda yayımladığı videolarla gündeme gelen Tanrıyar'ın sahibi olduğu "Siber Haber" isimli YouTube kanalı hakkında da erişim engeli kararı verildi.